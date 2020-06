Ghi nhận trên thị trường cho thấy, 4 “ông lớn” ngân hàng thương mại nhà nước là Agribank, Vietinbank, BIDV và Vietcombank, chiếm tới 50% tổng tiền gửi trên hệ thống ngân hàng tại Việt Nam, đều có sự điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm kể từ tháng 6.

Cụ thể, ngân hàng Agribank điều chỉnh giảm lãi suất tất cả các kỳ hạn trong khoảng từ 0,1 – 0,45%/năm. Biểu lãi suất tiết kiệm ngân hàng Agribank nằm trong khoảng từ 4% đến 6,5%/năm áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động.

Trong khi đó, ngân hàng Vietinbank điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,1 đến 0,45 điểm % so với tháng 5/2020. Chẳng hạn, kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng là 4,25%/năm. Từ 6 tháng trở lên đến 9 tháng giảm về mức 4,9%/năm và kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng chỉ còn 5,1%/năm.

Vietcombank điều chỉnh giảm 0,25%/năm lãi suất tại kỳ hạn 3 tháng, còn 4,25%/năm, giảm 0,1%/năm lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng xuống 4%/năm. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn khác giữ nguyên.

Tương tự, BIDV chỉ giữ nguyên lãi suất kỳ hạn 9 tháng ở mức 5,1%/năm, các kỳ hạn còn lại điều chỉnh giảm từ 0,2 đến 0,5%/năm so với tháng trước.

Cụ thể, các khoản tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 4%/năm, giảm 0,3 điểm % so với thời điểm đầu tháng 5/2020. Lãi suất kì hạn 3 tháng và 5 tháng được điều chỉnh giảm khá sâu so với các kì hạn khác xuống còn 4,25%/năm, tức giảm tới 0,45 điểm % so với biểu lãi suất đầu tháng 5.

Lãi suất kì hạn 6 tháng giảm nhẹ 0,2 điểm % so với đầu tháng 5 xuống còn 4,9%/năm. Riêng tiền gửi kì hạn 9 tháng được ngân hàng BIDV giữ nguyên mức lãi suất áp dụng là 5,1%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi có kì hạn dài từ 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng được ngân hàng BIDV ấn định chung mức lãi suất là 6,5%/năm.

Các ngân hàng thương mại cũng tham gia cuộc đua giảm lãi suất huy động lần này như Techcombank giảm lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng 0,1%/năm, còn 5,2%/năm nhưng lại tăng 0,1 – 0,4% ở các kỳ hạn khác.

Chẳng hạn, lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức 3,4%/năm, 6 tháng 5,4%/năm, 24 tháng lên 5,3%/năm…

Lãi suất huy động tiền đồng của Ngân hàng TMCP Bản Việt giảm nhẹ 0,05 – 0,1%/năm, các kỳ hạn dưới 6 tháng còn 4,2%/năm, 6 tháng còn 6,9%/năm, 12 tháng 7,3%/năm…

Mặc dù vẫn giữ mức lãi suất cao nhất 8,4%/năm ở kỳ hạn 13 tháng, Eximbank đã điều chỉnh giảm lãi suất ở các kỳ hạn 6 tháng còn 5,6%/năm, 12 tháng còn 7,2%/năm.

Công ty cổ phần chứng khoản SSI Research cho rằng, lãi suất huy động của các ngân hàng giảm là do gần đây Ngân hàng Nhà nước mạnh tay bơm thêm tiền ra thị trường, làm cho thanh khoản của các ngân hàng thương mại dồi dào, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh.

“Tuy chênh lệch lãi suất huy động giữa các ngân hàng nhỏ với nhóm lớn hiện lên tới 1-1,8 điểm % nhưng do ngân hàng nhỏ bị khống chế mức tăng trưởng tín dụng nên khả năng hấp thụ lượng tiền gửi cũng hạn chế và có thể các ngân hàng này sẽ giảm tiếp lãi suất trong thời gian tới”, SSI Research nhận định./.