Thị trường nông sản tuần qua: Lúa gạo, cà phê tiếp tục đà tăng giá

Theo đó, giá gạo, giá lúa tại ruộng cũng có xu hướng tăng, đặc biệt là IR 50404. Ðầu tháng 8, lúa IR 50404 dao động 5.500-5.600 đồng/kg, đến giữa tháng đã nhích lên 5.700 đồng/kg. Còn lúa khô IR 50404 từ vụ Đông Xuân 2019-2020 mà các chủ vựa, doanh nghiệp dự trữ lại và nay bán ra 7.500 đồng/kg. Trong khi đó, các loại lúa thơm như OM, Jasmine tăng khoảng 500 đồng/kg so với đầu tháng 8.

Từ đầu tháng 8/2020 đến nay, giá lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng cao, do lúa Hè Thu đã thu hoạch sắp hết, trong khi dự báo xuất khẩu gạo có khả năng tăng trong những tháng cuối năm 2020.

Tại An Giang, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá lúa tươi thường ở nơi đây dao động từ 5.700 – 5.950 đồng/kg, tăng khoảng 100-150 đồng/kg so với tuần trước. Các loại lúa chất lượng cao cũng có giá tăng mạnh từ 200-300 đồng/kg, cụ thể Jasmine từ 6.000 – 6.300 đồng/kg, lúa OM từ 5.800 – 6.100 đồng/kg. Như vậy, nhìn chung các loại lúa đều có giá tăng khá cao so với tuần trước.

Tại Sóc Trăng, trái với dự đoán, lo lắng ban đầu của người nông dân, giá lúa Hè Thu tại đây cũng tăng lên liên tục trong những ngày gần đây khiến nông dân vô cùng phấn khởi. Nông dân tiếp tục có một vụ sản xuất thành công, vừa trúng mùa lại được giá, bỏ lại những lo âu của dịch bệnh và thời tiết bất lợi.

Một nông dân ở ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành vừa thu hoạch xong 1,2 ha lúa OM 18 cho biết, năm ngoái, giá bán chỉ được có 4.000 đồng/kg nhưng năm nay thì được 5.900 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam duy trì ổn định ở mức 483 – 487 USD/tấn; gạo 25% tấm đạt 463-467 USD/tấn; gạo Jasmine đạt 593-597 USD/tấn. Các thương nhân dự đoán giá gạo vẫn sẽ đi lên trong một vài tháng tới trước khi mùa vụ mới bắt đầu vào tháng 10/2020.

Về cà phê, theo Diễn đàn của người làm cà phê, mặt hàng này tiếp tục tăng giá nhẹ ở một số địa phương. Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây nguyên cuối tuần này đã tăng khoảng 300 – 400 đồng/kg so với cuối tuần trước, dao động trong khung 33.000 – 33.500 đồng/kg.

Tại cảng Tp. Hồ Chí Minh, giá cà phê robusta xuất khẩu loại 2,5% đen vỡ, đứng ở 1.526 USD/tấn, với mức chênh lệch cộng 100 – 120 USD/tấn theo giá kỳ hạn tháng 11 tại London.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán trên thị trường cà phê Việt Nam khá “im ắng” trong tuần này do lượng cà phê trữ kho thấp, trong khi tiền cược trong các hợp đồng mua bán cà phê ở Indonesia giảm bớt khi diễn biến tích cực của vụ thu hoạch làm tăng nguồn cung cà phê.

Theo một thương nhân ở tỉnh Đắk Lắk, lượng cà phê trữ kho thấp đã ảnh hưởng tới các giao dịch trên thị trường cà phê Việt Nam và hầu như không có thỏa thuận được “chốt” trong vài tuần qua. Trong khi đó, lượng mưa ổn định cung cấp đủ nước cho vụ mùa sắp tới, với đợt thu hoạch dự kiến bắt đầu vào cuối tháng 11/2020 hoặc đầu tháng 12/2020. Tuy nhiên, sản lượng cà phê trong vụ thu hoạch tới sẽ thấp hơn 3% so với vụ thu hoạch trước đó, và đạt khoảng 28 triệu bao loại 60 kg.

Thị trường nông sản thế giới:

Về thị trường gạo châu Á, theo ông Nitin Gupta, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực kinh doanh gạo của Olam India, nhu cầu đối với gạo Ấn Độ rất cao song hoạt động xuất khẩu gạo của nước này đang chịu ảnh hưởng tiêu cực do tình trạng lũ lụt và dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát tại bang Andhra Pradesh.

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ – một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới – tăng trong tuần này khi tình trạng lũ lụt và số ca mắc COVID-19 gia tăng tác động tới nguồn cung và hoạt động logistic.

Cụ thể, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ trong tuần này tăng lên 383-389 USD/tấn từ mức 382-387 USD/tấn của tuần trước đó, với việc các nhà xuất khẩu đang phải nỗ lực hoàn thành các đơn hàng do số lượng container và nhân công hạn chế tại cảng xuất khẩu gạo lớn nhất Ấn Độ là Kakinada thuộc bang Andhra Pradesh.

Với tổng cộng 2,84 triệu ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại Ấn Độ, quốc gia này là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch COVID-19 tại châu Á và chịu ảnh hưởng nhiều thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Bangladesh Abdur Razzaque cho biết, tình trạng lũ lụt tại Bangladesh – một trong những nước sản xuất gạo hàng đầu thế giới – đã gây thiệt hại cho vụ thu hoạch lúa gạo trị giá 363,34 tỷ taka (4,29 tỷ USD) trên khoảng 100.000 ha diện tích trồng lúa.

Bangladesh thường phụ thuộc vào nguồn hàng hóa nhập khẩu để ứng phó tình trạng thiếu cung do nạn hạn hán và lũ lụt trong nước.

Những quan ngại về nguồn cung cũng đẩy giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 480-500 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 2/7, từ mức 465-500 USD/tấn tuần trước. Theo một thương nhân ở Bangkok, dường như sản lượng thu hoạch lúa gạo ở các địa phương của Thái Lan sẽ không quá cao. Trong khi đó, nhu cầu đối với gạo Thái Lan vẫn ổn định trong tuần này khi giá gạo vẫn cao.

Về thị trường nông sản Mỹ, kết thúc phiên giao dịch 21/8, giá các loại nông sản giao kỳ hạn trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), Mỹ diễn biến trái chiều, với giá ngô và lúa mỳ đều tăng trong khi giá đậu tương giảm.

Cụ thể, giá ngô giao tháng 12/2020 tăng 1,25 xu Mỹ (tương đương 0,37%) lên 3,405 USD/bushel khi đóng cửa. Trong khi đó, giá lúa mỳ giao tháng 12/2020 chốt phiên với mức tăng 6,5 xu Mỹ (1,23%) lên 5,35 USD/bushel. Ở chiều ngược lại, giá đậu tương giao tháng 11/2020 giảm 0,5 xu Mỹ (0,06%) xuống còn 9,0475 USD/bushel khi kết thúc phiên giao dịch (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán tổng cộng 768.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc và một số khách hàng khác. Ngoài ra, các nhà xuất khẩu Mỹ cũng bán 405.000 tấn ngô cho Trung Quốc.

Trong khi đó, theo Công ty tư vấn AgResource, có trụ sở tại Chicago (Mỹ), không có số liệu về số lượng lúa mỳ đã bán và giá nông sản này đã rời khỏi mức cao ghi nhận trước đó.

Cơn bão nhiệt đới Laura dự kiến sẽ đổ bộ vào khu vực vùng Vịnh của Mỹ trong ngày 26/8 và có thể trở thành một cơn bão lớn. Tình trạng mưa lớn dự kiến diễn ra trên diện rộng ở Đông Texas, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Illinois và Indiana.

Trong khi đó, theo AgResource, việc vụ thu hoạch ngô sắp diễn ra ở Trung Quốc có thể tiếp tục khiến giá nông sản này giảm trong thời gian tới.