Vinh danh TOP 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2020

Đã đăng vào 23 Tháng 10, 2020 lúc 7:29

(kontumtv.vn) – Tối 22/10 tại TP Hồ Chí Minh, công ty chuyên về nhân sự Anphabe đã tổ chức hội nghị vinh danh TOP 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam với chủ đề “Vượt chướng ngại – Mở lối riêng” (New Race – New Way). Đây là chương trình được bảo trợ bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).