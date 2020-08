7 án tử hình, 3 án chung thân cho nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép hơn 150 bánh heroin

Bị cáo Mua A Lềnh tại phiên xét xử.

10 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Mua A Lềnh (sinh năm 1987), Mua A Chứ (sinh năm 1998), Mua A Lòng (sinh năm 2000), Hờ A Vạ (sinh năm 1989), Thào A Cư (sinh năm 1986), Giàng A Thái (sinh năm 1994) cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Hồ A Cầu (sinh năm 1993), Sùng A Tủa (sinh năm 1987), Hạng A Giàng (sinh năm 1986), Hạng A Dế (sinh năm 1980), cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Riêng Hạng A Giàng và Hạng A Dế đều nguyên là cán bộ xã; Sùng A Tủa nguyên là cán bộ công an.

Trong đó, bị cáo Mua A Lềnh bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 4, điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Các bị cáo nghe Tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, vào hồi 9 giờ 30 ngày 25/5/2019, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với Công an huyện Mường Nhé, Cục Hải quan Điện Biên và Công an huyện Mường Chà làm nhiệm vụ tại ngã ba Km số 0 thuộc khu vực tổ 12 (thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà) đã phát hiện bắt quả tang Mua A Lềnh đang trao đổi mua bán hơn 655 gam heroin.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xác định khoảng tháng 10/2018, các bị can trên cũng tham gia vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng cộng 150 bánh heroin.