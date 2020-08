Lừa đảo bán xe thanh lý, cựu cán bộ công an lĩnh án 14 năm tù

Trước đó, ngày 4/10/2019, Thanh tra Bộ Công an đã chuyển Công an thành phố Hà Nội hồ sơ vụ việc Nguyễn Thái Hà (cán bộ Phòng 7, thuộc Thanh tra Bộ Công an) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của anh Nguyễn Văn Phong (sinh năm 1983, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) bằng hình thức hứa hẹn mua xe ô tô thanh lý của Bộ Công an.

Qua điều tra, đã xác định, tháng 9/2017, Nguyễn Thái Hà quen anh Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1982, ở Hưng Yên). Tháng 1/2018, Nguyễn Thái Hà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền nên gọi điện cho Nguyễn Văn Hiếu nói dối: “Bên anh đang có lô xe thanh lý gồm 5 xe lậu, toàn xe ngon”. Anh Nguyễn Văn Hiếu hỏi về thủ tục đăng ký, đăng kiểm thế nào, Nguyễn Thái Hà cam kết sẽ có trách nhiệm.

Tin lời Nguyễn Thái Hà, anh Nguyễn Văn Hiếu đã thông tin lại cho anh Nguyễn Văn Phong và hai người xuống Hà Nội gặp Nguyễn Thái Hà. Tại đây, Nguyễn Thái Hà nói với anh Nguyễn Văn Phong về việc Bộ Công an đang bán thanh lý 5 ô tô, Nguyễn Thái Hà bán lại cho anh Nguyễn Văn Phong với giá 2,3 tỷ đồng và yêu cầu anh phải đặt trước 1 tỷ đồng.