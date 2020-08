Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho học sinh, sinh viên

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, Công an thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2019 – 2020. Đây là việc làm ý nghĩa, có vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố và xây dựng văn hóa giao thông trong học đường.

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các nhà trường triển khai nhiều hoạt động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố, công tác tuyên truyền tại một số trường học chưa được chú trọng và quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng văn hóa tham gia giao thông cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nhiều nơi mang tính hình thức, chưa là sân chơi thu hút đông đảo các em tham gia.

Mặc dù đã giảm nhiều so với trước nhưng tình trạng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông vẫn diễn ra, trong đó có tình trạng học sinh điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi cho phép và chở 3, 4 người không đội mũ bảo hiểm. Không khó khăn để bắt gặp những cô cậu thanh niên choai choai chở 3, chở 4, không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh, lạng lách trên các tuyến phố trung tâm, thậm chí tạt ngang ngay trước đầu phương tiện đang lưu thông trên đường rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe đưa đón, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Năm 2019 và 7 tháng đầu năm nay, Công an thành phố qua kiểm tra xử lý vi phạm đã xử phạt hàng ngàn trường hợp là học sinh, sinh viên vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm. Với tất cả những trường hợp này, Công an thành phố sau khi xử lý đã có thông báo tới ban giám hiệu các nhà trường về phối hợp phòng ngừa tái phạm.

Năm 2020, Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 100/2019/NĐ-CP đến giới trẻ Hà Nội, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Phân tích nguyên nhân về tình hình mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt hiện nay trên địa bàn thành phố, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội Tạ Đức Giang cho rằng, một trong những tồn tại lớn nhất là bộ phận không nhỏ người dân, trong đó có giới trẻ chưa nêu cao ý thức chấp hành luật giao thông, có hành vi gây mất an toàn giao thông cho bản thân và cộng đồng.

Mới đây, Ban An toàn Giao thông thành phố cũng đã tổ chức chương trình Ngày hội Đoàn viên, tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông cho sinh viên Trường Đại học Thành Đô. Đây là một trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên tại Hà Nội đã được Ban An toàn giao thông đưa vào trọng tâm hoạt động từ đầu năm 2020, nhằm xây dựng văn hóa giao thông trong giới trẻ Thủ đô. Ban An toàn Giao thông thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với đại diện Honda Việt Nam, cùng Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, văn hóa giao thông cho đông đảo cán bộ, giáo viên và gần 400 sinh viên của trường, tập trung phổ biến nội dung Nghị định 100/2019/NĐ-CP đến các tầng lớp thanh thiếu niên.

Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của giao thông công cộng trong việc góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường và vai trò, trách nhiệm của các bạn đoàn viên, sinh viên trong việc chung tay xây dựng văn hóa giao thông vì môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện.