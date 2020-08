Ngày 3/9, xét xử nguyên Phó Chánh án Tòa án Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Cả hai bị cáo bị truy tố theo khoản 2, Điều 158 – Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Được biết, bị cáo Tùng có 7 luật sư và bị cáo Nam có 5 luật sư bào chữa. Phía bị hại cũng mời 2 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Đây là vụ án được sự quan tâm của dư luận, xuất phát từ việc tranh chấp căn nhà 29 ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quận 1) giữa Hoàng Trọng Anh Chi (sinh năm 1982) và Hoàng Thị Thu Thảo (sinh năm 1983).

Chiều 19/9/2019, khi Thảo không ở nhà, ông Lâm Hoàng Tùng (là người được Chi ủy quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến nhà số 29 ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm), ông Nguyễn Hải Nam (bạn ông Tùng), bà Nguyễn Thị Hương Tâm cùng nhiều người khác xông vào nhà dùng vũ lực gây sức ép, buộc những người trong nhà phải đi ra rồi chiếm giữ đến ngày 28/9/2019.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại sự việc nhóm Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm gây sức ép tại căn nhà 29 ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, có hành vi bế các con của Thảo đi ra khỏi căn nhà này, gây bức xúc dư luận.

Ngày 1/10/2019, Công an Quận 1 khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng. Sau đó, Công an Quận 1 chuyển hồ sơ vụ án lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra theo thẩm quyền.