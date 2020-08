Xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 19/8, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại công cộng đối với quán ăn Đỗ Quyện do bà Đoàn Thị Lời, sinh năm 1972, thôn Cao Dương, xã Gia Khánh do vi phạm quy định tạm dừng các hoạt động bán hàng ăn tập trung theo quy định của UBND tỉnh Hải Dương.

Quán ăn Đỗ Quyện do bà Đoàn Thị Lời, sinh năm 1972, thôn Cao Dương, xã Gia Khánh vẫn hoạt động vào sáng 19/8, vi phạm quy định phòng, chống dịch là tạm dừng các hoạt động bán hàng ăn tập trung. Ảnh: TTXVN phát

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, quán đang bán hàng cho 9 người ăn tại chỗ và không đảm bảo khoảng cách an toàn. Được biết, lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng chủ quán vẫn không chấp hành. |

Cũng trong tối 18/8 và ngày 19/8, lực lượng chức năng thành phố Hải Dương đã xử phạt 13 trường hợp vi phạm quy định đi ra đường khi không có việc thực sự cần thiết với mức xử phạt từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/trường hợp; xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang, không khai báo y tế, chống đối, phản ứng lực lượng chức năng; đăng ảnh không đúng sự thật trên mạng xã hội về vệ sinh dịch tễ.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 18/8, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Tứ Kỳ phối hợp với Công an huyện kiểm tra, phát hiện quán karaoke Mộc ở phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp vẫn hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra có 7 người trong quán gồm 3 nam và 4 nhân viên nữ đang hát tại phòng hát số 1. Chủ quán là Phạm Thị Thu Phương (sinh năm 1985, ở thôn An Hộ, xã Quang Trung, Tứ Kỳ).|

Đoàn kiểm tra đang củng cố hồ sơ và đề xuất xử phạt vì không chấp hành quy định của Chủ tịch UBND tỉnh về tạm dừng hoạt động kinh doanh giải trí để phòng chống dịch COVID-19. Cùng ngày, huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 3 trường hợp ở các xã Đại Hợp, Hưng Đạo, Ngọc Kỳ do chậm khai báo y tế, mức phạt mỗi trường hợp là 300.000 đồng.

Ngày 17/8, Công an huyện Ninh Giang và Công an xã Kiến Quốc đã kiểm tra quán karaoke Dubai tại xã Kiến Quốc, phát hiện có 12 đối tượng tụ tập “bay lắc” tại phòng hát số 3. Các đối tượng gồm 5 nam, 7 nữ, từ 18-38 tuổi, đến từ nhiều địa phương như Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ gồm nhiều mảnh vỡ của viên nén. Qua xét nghiệm có 9 đối tượng dương tính với ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, chủ quán là Bùi Hương Sơn, sinh năm 1991, trú tại xã Kiến Quốc không có mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã giao cho các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương bên cạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch thì cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.