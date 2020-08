Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao Chốt dân quân thường trực xã Pờ Y

Đã đăng vào 16 Tháng 8, 2020 lúc 6:13

(kontumtv.vn) – Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành bàn giao công trình Chốt dân quân thường trực xã Pờ Y cho Ban CHQS huyện Ngọc Hồi, Ban CHQS xã Pờ Y. Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì lễ bàn giao.

Công trình Chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Pờ Y được xây dựng gồm nhà ở, nhà làm việc cho tiểu đội dân quân thường trực có diện tích hơn 120m2 và các công trình phụ trợ khác. Công trình hoàn thành sau 1 năm thi công.

Đại tá Trịnh Ngọc Trọng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, công trình xây dựng, đưa vào sử dụng là cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân thường trực trong bảo vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, khu vực biên giới. Việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Chốt chiến đấu dân quân thường trực xã Pờ Y nhằm giúp cho lực lượng dân quân địa phương, nhất là lực lượng dân quân ở các xã biên giới thêm vững mạnh, làm nền tảng cho việc xây dựng khu vực phòng thủ ở cơ sở ngày càng vững chắc, đủ sức sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống của Nhân dân.

Công trình Chốt dân quân thường trực xã Pờ Y là công trình xây dựng điểm để triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới./.

CTV Ngọc Lưu

