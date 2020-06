Cần chú trọng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue

(kontumtv.vn) – Dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue gây ra làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe và tính mạng của con người; chủ động phòng, chống các dịch bệnh này là cần thiết. Đây cũng là nội dung chính của Công văn số 1914 ngày 1/6/2020 của UBND tỉnh Kon Tum.

Sốt xuất huyết do muỗi vằn truyền virus Dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Bệnh sốt xuất huyết dạng nặng có thể gây tử vong. Virus Zika cũng lây lan khi bị muỗi đốt. Zika virus thường để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai gây dị tật bẩm sinh. Việc phòng chống sốt xuất huyết và bệnh Zika luôn được tỉnh Kon Tum chú trọng trong thời gian qua. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh có thời điểm diễn biến phức tạp, nhất là sốt xuất huyết. Năm 2019, toàn tỉnh ghi nhận 577 ổ dịch với 1.725 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Trong 5 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh ghi nhận 37 ổ dịch với 60 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nguyên nhân chính dẫn đến xuất hiện các ca mắc sốt xuất huyết là do điều kiện khí hậu chuyển vào mùa mưa thích hợp cho muỗi mang mầm bệnh sinh sôi nảy nở. Bên cạnh đó, việc người dân không chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết cũng làm cho các ổ dịch xuất hiện. Y Sĩ Võ Văn Hùng, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô nói: “Một bộ phận nhân dân tương đối chủ quan trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết như lơ là trong vấn đề diệt lăng quăng, bọ gậy. Một số người dân cứ cho diệt một lần là xong nhưng thực tế công tác diệt lăng quăng, bọ gậy phải làm thường xuyên hàng ngày và các tổ xung kích thường xuyên hoạt động hàng tuần”.

Để phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue gây ra, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu vực dân cư và trong các trường học, việc phát động các đội xung kích phối hợp cùng người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng kết hợp với phun thuốc diệt muỗi mang mầm bệnh tại các khu vực có ca mắc sốt xuất huyết đã được ngành Y tế triển khai trong toàn tỉnh. Những hoạt động này góp phần hạn chế dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum cho biết: “Năm tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 37 ổ dịch và chỉ có 60 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Nhìn chung tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh là tương đối ổn định, số ca mắc sốt xuất huyết tỉnh Kon Tum là thấp nhất so với khu vực Tây Nguyên”.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, hoạt động chuẩn bị về công tác chuyên môn để phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue cũng được ngành Y tế và các cơ quan chức năng tỉnh chú trọng. Trên 700 đội xung kích diệt lăng quăng được thành lập trong năm 2019 tiếp tục được duy trì và phát huy trong năm 2020. Việc chuẩn bị vật tư, phương tiện, con người cũng được ngành y tế tỉnh sẵn sàng. Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Vân cho biết: “Ngành y tế đã tập huấn về chnẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết, cũng như quyết định về giám sát và phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Ngành Y tế cũng chỉ đạo cho các cơ sở điều trị luôn sẵn sàng cơ sở vật chất và trang thiết bị, vật tư hóa chất để chủ động cho công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn”.

Kết quả bước đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh là khả quan. Tuy nhiên, để phòng, chống dịch bệnh lây lan, rất cần sự hợp tác của người dân. Bà con cần chủ động diệt lăng quăng thường xuyên theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, của ngành Y tế Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh.

