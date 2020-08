Công an chính quy về cơ sở bảo đảm tình hình an ninh trật tự

(kontumtv.vn) – Trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình an ninh trật tự, cũng như tâm tư nguyện vọng, cuộc sống của người dân là việc làm thường xuyên của công an chính quy về cơ sở, đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

Là công an chính quy được tăng cường về xã Đăk Môn, thượng úy A Thanh Tạo đảm nhận chức danh Trưởng Công an xã. Thời gian qua, anh luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng, đẩy mạnh phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội từ xã đến thôn thực hiện tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tham gia củng cố nâng cao chất lượng hoạt động các tổ tự quản. Đến nay, tất cả 12 thôn có tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở. Anh A Sơm, ở thôn Nú Kon, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei cho biết: “Trước đây tình hình an ninh trật tự trong thôn rất phức tạp, thanh niên quậy phá đi xe độ hú ga, nhiều thanh niên đi dọc đường không đội mũ bảo hiểm, có tình trạng trộm cắp vặt, từ khi có công an chính quy với thôn thành lập tổ tự quản đến nay an ninh trật tự cũng giảm.”

Theo ông A Thiêm, thôn trưởng thôn Đăk Nai, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, trước đây tổ tự quản hoạt động rất yếu, từ khi công an chính quy về phối hợp, tổ tự quản của thôn tuyên truyền cho bà con chấp hành nội quy, luật an toàn giao thông, nhờ đó không xảy ra vụ trộm cắp, chạy xe không vượt ẩu.

Ngoài tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác an ninh trật tự, thượng úy A Thanh Tạo thường xuyên tiếp xúc, quan tâm, gần gũi, giúp đỡ giáo dục 19 thanh thiếu niên nằm trong diện quản lý, hướng dẫn các em tìm công ăn việc làm phù hợp, giúp các em có lối sống tích cực hơn, tránh xa những cám dỗ, thói hư tật xấu, sống có ích cho gia đình và xã hội. Bên cạnh đó, để chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi, vi phạm pháp luật, anh đã chỉ đạo lực lượng công an xã quản lý tốt địa bàn, đối tượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát ở các địa bàn giáp ranh, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đều được giải quyết, xử lý kịp thời, không để nảy sinh phức tạp. Thượng úy A Thanh Tạo, Trưởng Công an xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei cho biết: “Trong thời gian qua chúng tôi đã trực tiếp đi xuống tận thôn làng để bám nắm địa bàn tổ chức tuyên truyền vận động bà con, với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân. Đặc biệt là tin báo trong quần chúng nhân dân thì sau khi tiếp nhận chúng tôi đã xử lý tốt tất cả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, nhờ nguồn tin của quần chúng nhân dân góp phần tốt đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.”

Thực hiện lời dạy của Bác, “Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”, thượng úy Tạo luôn gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân, từ đó tập hợp sức mạnh quần chúng nhân dân tham gia vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Chính vì sự tận tụy với công việc, tận tâm với Nhân dân, Thượng úy A Thanh Tạo luôn được chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Ông Lữ Thanh Hùng, được bà con tin yêu, quý mến.

Sau khi Công an chính quy huyện Đăk Glei về cơ sở, lực lượng này đã phối hợp với ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn đến tận các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, đã thu nộp 207 VK, VLN, CCHT các loại, xử phạt vi phạm hành chính 48 trường hợp với số tiền hơn 9 triệu đồng. Trung tá Đinh Văn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Đăk Glei cho biết: “Trong thời gian qua, lực lượng Công an chính quy tăng cường về xã đã làm tốt nhiệm vụ đối với vấn đề thu hồi vũ khí vật liệu nổ, giải quyết tất cả vụ việc tranh chấp khiếu kiện trên địa bàn và giải quyết ổn định tình hình an ninh trật tự, làm tốt phong trào phát động quần chúng về an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong bảo vệ Đại hội đảng bộ huyện. Trong thời gian tới Công an tiếp tục triển khai thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ mà lực lượng công an chính quy phải làm trong thời gian tới đó là đảm bảo an ninh trật tự giải quyết tốt mọi vấn đề tại cơ sở.”

Với sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự tin tưởng của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an chính quy sẽ có thêm nguồn động viên, cỗ vũ khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở./.

CTV A Lộc

