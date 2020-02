Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Kon Rẫy

(kontumtv.vn) – Sáng 27/2, Chi bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Chi bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Kon Rẫy có 7 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị tham mưu UBND huyện thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường; đã tham mưu cấp hơn 13.470 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo thời gian, đúng theo quy định; công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác kiểm kê được triển khai thường xuyên có hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là khoáng sản cát trái phép. Đơn vị không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành đúng thời gian quy định; công tác tiếp nhận và giải quyết các vụ, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 2 mới đảng viên, đạt 100% Nghị quyết đề ra.

Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Bí thư, Phó Bí thư khóa mới.

CTV Lâm Hiền – Thành Trung

