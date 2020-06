Đại hội Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Kon Tum

Đã đăng vào 6 Tháng 6, 2020 lúc 20:26

(kontumtv.vn) – Sáng 6/6, Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Kon Tum đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chuyên môn, các đoàn thể đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm đều vượt kế hoạch cấp trên giao.

Đến ngày 31/12/2019, nguồn vốn huy động đạt 5,3 ngàn tỷ đồng, tăng 1,6 ngàn tỷ đồng so với năm 2015, tăng bình quân trên 10%/năm. Tổng dư nợ đạt hơn 13 ngàn tỷ đồng, tăng gần 7 ngàn tỷ đồng so với năm 2015, tăng trưởng bình quân trên 19%/năm, hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng thu dịch vụ đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm là hơn 33%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hỗ trợ trên 23 tỷ đồng bằng nguồn tiết giảm chi phí tại đơn vị, người lao động đóng góp hoạt động từ thiện, an sinh xã hội.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh doanh, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 136 đồng chí. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ quan tâm, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, kịp thời ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đó là đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu quả và vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng; lãnh đạo chuyên môn phát huy tối đa nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư tín dụng và cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong phát triển nông nghiệp – nông dân – nông thôn tại địa phương; tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể gắn với phát huy dân chủ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động, hoàn thành thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 9 ủy viên.

Ngọc Chí – Công Luận

