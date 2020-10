Đổi thay ở xã biên giới Rờ Kơi

(kontumtv.vn) – Là xã biên giới của huyện Sa Thầy, Rờ Kơi, có vị trí địa lý tiếp giáp nước bạn Campuchia. Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là một trong những địa bàn chiến lược, nơi người dân có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh cách mạng bất khuất. Phát huy truyền thống anh hùng, ngày nay, bà con xã Rờ Kơi tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Hơn 30 năm sinh sống tại xã biên giới Rờ Kơi và 6 năm làm Thôn trưởng thôn Đăk Tang, ông Nguyễn Duy Lơ, năm nay gần 60 tuổi luôn xem nơi này là quê hương thứ hai. Với tư duy nhạy bén, siêng năng và cần cù, ông đã sớm áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nỗ lực đưa các giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao trồng tại địa phương. Hiện nay, gia đình đang chăm sóc 4 ha sầu riêng, bơ và na Thái đang trong thời kỳ thu hoạch, cộng thêm 10 ha cao su, 2 ha cà phê và 2 ha mỳ. Mong muốn tạo đầu ra ổn định cho hàng nông sản của bà con, ông Lơ đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông – Lâm nghiệp và Dịch vụ Thái Thanh. Hợp tác xã thu mua, bao tiêu sản phẩm của người dân, tạo tiền đề hình thành chuỗi liên kết sản xuất hàng nông sản trên địa bàn. Ông Nguyễn Duy Lơ cho biết: “Chúng tôi nhận thấy cần thiết phải thành lập 1 HTX. Thứ nhất để tạo cho bà con có đồng vốn khi bà con cần. Thứ 2 để mình đủ điều kiện ký hợp đồng mua phân hữu cơ từ Nhật Bản để mang nguồn phân về giúp cho bà con dần dần thay đổi từ phân vô cơ sang phân hữu cơ. Và thứ 3 là tiếp xúc, tiếp cận với OCOP và VietGab để hướng dẫn bà con làm quy trình nông sản sạch nhằm mục đích nâng giá trị kinh tế nông sản để dần dần bà con có thu nhập cao”.

Từ sự gương mẫu, đi đầu của các thôn trưởng, cán bộ Mặt trận thôn, bà con nhân dân dần thay đổi tư duy trong lao động và nỗ lực vươn lên làm giàu. Từ năm 2019 đến nay, có 5 hộ trên địa bàn xã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Trường hợp ông A Tui, 56 tuổi, người Xê Đăng nhánh Hà Lăng ở thôn Rờ Kơi là một điển hình như vậy. Không chỉ tích cực tăng gia sản xuất để thoát nghèo, ông A Tui cùng bà con làng Rờ Kơi luôn ý thức giữ gìn vệ sinh thôn xóm, trồng hoa, cây cảnh để làm đẹp cho thôn. Mong muốn của nhân dân trên địa bàn là xã Rờ Kơi sớm về đích nông thôn mới trong thời gian tới. Ông A Tui nói: “Mình phải chăm chỉ lao động thì mới thoát nghèo, để không còn đói nữa. Thoát nghèo rồi bà con mình lại giúp làng đẹp hơn, sạch hơn. Bà con ở đây ai cũng trồng hoa, dọn dẹp đường làng, không thả trâu bò đi lung tung để giữ đường làng cho sạch. Đường sạch mình cũng vui chứ. Đấy là theo Nhà nước xây dựng nông thôn mới”.

Ở huyện Sa Thầy, Rờ Kơi là xã biên giới đặc biệt khó khăn với điểm xuất phát thấp, đất đai canh tác bạc màu, hạ tầng cơ sở hạn chế và thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chiếm gần 60%, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 9 triệu đồng/năm. Trước thực tế này, Đảng ủy, chính quyền xã Rờ Kơi đẩy mạnh triển khai các giải pháp, trong đó, tập trung tranh thủ mọi nguồn lực từ Trung ương đến địa phương để xây dựng nông thôn mới và giúp bà con từng bước thoát nghèo. Ông Trần Lệnh Tuyến, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho hay: “Chúng tôi tập trung vào những nhiệm vụ mũi nhọn, trong đó có sự hỗ trợ của Nhà nước, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một số mô hình trình diễn. Hiện nay, chúng tôi đang chuyển đổi từ canh tác nhỏ lẻ sang canh tác tập trung. Hiện nay, địa phương đã thâm canh cây mỳ. Hai là chuyển đổi diện tích bạc màu từ đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây cà phê, cao su. Năm 2018, 2019 thì chúng tôi đã phát triển được trên 60 ha cây ăn trái hiện nay đang cho thu hoạch ổn định”.

Với đường biên giới tiếp giáp nước bạn Campuchia dài 11,5 km, Đảng ủy, chính quyền xã Rờ Kơi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc giữ vững an ninh chính trị địa phương. Nhờ triển khai những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, nhất là chú trọng nâng cao nhận thức của bà con về bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo. Nhiều năm liền, địa phương nhận bằng khen của Bộ Công an vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông Trần Lệnh Tuyến, Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi nói: “Hiện nay chúng tôi được Công an chính quy về địa bàn. Trong công việc làm hàng ngày, tiếp cận với nhân dân, các đồng chí khá vững. Nên những năm gần đây chúng tôi được nhiều thành tích trong công tác bảo vệ, giữ vững được chủ quyền biên giới, an ninh trật tự tại địa phương, không có phạm pháp hình sự lớn xảy ra”.

Trật tự an ninh biên giới luôn được giữ vững giúp nhân dân xã Rờ Kơi an tâm lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Từ một xã có gần 60% hộ nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đã giảm còn khoảng 18%; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2019 đạt hơn 23 triệu đồng/năm, tăng trên 10 triệu đồng so với năm 2016. Đây là tiền đề vững chắc để xã Rờ Kơi tiếp tục phát triển kinh tế – xã hội, tạo sự chuyển biến, đổi thay tích cực trong đời sống bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

