Kon Tum hưởng ứng Ngày Nước Thế giới

Đã đăng vào 22 Tháng 3, 2020 lúc 19:33

(kontumtv.vn) – Nước là tài nguyên quý giá nhất của chúng ta -Chúng ta phải sử dụng nó một cách có trách nhiệm hơn; Chúng ta phải cân bằng tất cả các nhu cầu về nước của xã hội trong khi vẫn đảm bảo những người nghèo nhất, những đối tượng yếu thế không bị bỏ lại phía sau, đó là thông điệp được Ủy ban Nước Liên Hiệp Quốc công bố trong ngày Nước Thế giới năm nay 2020.

Thực hiện thông điệp của Liên Hiệp Quốc và chiến lược phát triển bền vững của địa phương, trong những năm qua tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều hoạt động để tiết kiệm tài nguyên nước, đồng thời quan tâm đầu tư giúp người dân khu vực khó khăn có nguồn nước hợp vệ sinh. Tính đến đầu năm 2020, tỉnh Kon Tum có tỉ lệ hộ gia đình ở nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 89%. Trong đó, có gần 24% số sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, trên 65% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình và tỉ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh gần 78%. Việc tỉnh Kon Tum quan tâm đầu tư giúp người dân trên địa bàn được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống người dân.

Trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp, việc khuyến khích áp dụng các mô hình, các chương trình sản xuất nông nghiệp tiết kiệm nước tưới cũng được tỉnh Kon Tum chú trọng. Đến nay, nhiều mô hình tiết kiệm nước phát huy tốt hiệu quả như mô hình sản xuất trong nhà màn, mô hình sản xuất thủy canh, mô hình sản xuất tưới nước nhỏ giọt, tưới tiết kiệm và sử dụng giống cây trồng chống hạn đã được bà con nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh áp dụng thành công như hộ ông Nguyễn Duy Khiêm: “Tôi quyết định chuyển sang mô hình tưới nhỏ giọt này để tiết kiệm ngày công. Thứ hai là tiết kiệm nguồn nước, nếu tính so với tưới truyền thống giảm chi phí khoảng 20-25%, năng suất, hiệu quả tăng lên”.

Mặc dù kết quả đạt được từ chương trình tiết kiệm tài nguyên nước, phát triển bền vững của tỉnh Kon Tum trong thời gian qua là khả quan. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, do phát triển sản xuất tự phát và khai thác tài nguyên nước có nơi còn tùy tiện dẫn đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất còn xảy ra ở nhiều địa phương trong tỉnh. Riêng mùa khô năm 2018-2019 toàn tỉnh có trên 740 giếng nước bị khô hạn làm ảnh hưởng gần 2.250 hộ dân, có trên 90 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại. Trong đó, diện tích lúa bị giảm năng suất do khô hạn hơn 70 ha và diện tích cà phê bị khô hạn giảm năng suất trên 20 ha.

Với tầm quan trọng của nước trong cuộc sống con người, năm 1992 Liên Hiệp Quốc kêu gọi người dân không sử dụng nước một cách lãng phí cũng như tránh làm ô nhiễm nguồn nước ngọt; đồng thời chọn ngày 22/3 hàng năm là ngày Nước Thế giới. Năm 2020, chủ đề của ngày Nước Thế giới là “Nước và Biến đổi khí hậu”. Thông qua chủ đề này Liên Hiệp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng cấp thiết của việc tăng cường an ninh nguồn nước và thiết lập khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nước bền vững trước những thay đổi của biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Tại tỉnh Kon Tum, việc hưởng ứng thông điệp “Nước và Biến đổi khí hậu” cũng được triển khai đều khắp. Trong đó, giải pháp tuân thủ quy hoạch sản xuất gắn với đẩy mạnh tuyên truyền về đảm bảo an ninh nguồn nước đã được tỉnh chú trọng. Ông Đặng Trần Huân, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Sở NN&PTNT tỉnh tKon Tum ch0p biết: “Để tăng cường đảm bảo an ninh nguồn nước và thiết lập khả năng tiếp cận nguồn nước bền vững trong thời gian tới, cần thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: Vận động nhân dân thực hiện tưới và sử dụng nước hợp lý, ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện hiệu quả các biện pháp xử lý và trữ nước an toàn tại hộ gia đình( cần tuân thủ theo quy hoạch và có tính đến tác động của yếu tố khí tượng”.

Một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Nước Thế giới của tỉnh Kon Tum đó là UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 556 ngày 16/3/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới năm 2020. Đây là cơ sở để các cơ quan, ban ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn có những hoạt động thiết thực hơn, hiệu quả hơn trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước, phục vụ tốt cho sự phát triển của tỉnh.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

