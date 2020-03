Kon Tum: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ giảm hơn 17%

Đã đăng vào 3 Tháng 3, 2020 lúc 19:38

(kontumtv.vn) – Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Kon Tum ước tính tháng 2/2020 đạt gần 1.450 tỷ đồng, giảm hơn 17% so với tháng trước.

Trong đó, ngành thương nghiệp ước đạt hơn 1.210 tỷ đồng, chiếm hơn 83% trong tổng mức, giảm gần 17% so với tháng trước; ngành lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt hơn 140 tỷ đồng, chiếm gần 10% trong tổng mức, giảm hơn 21% so với tháng trước; ngành dịch vụ ước đạt hơn 96 tỷ đồng, chiếm hơn 6% trong tổng mức, giảm hơn 15% so với tháng trước.

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 2/2020 giảm so với tháng trước do nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ tiêu dùng giảm mạnh vì người dân đã mua sắm nhiều dịp Tết Nguyên đán. Mặt khác do tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nhóm ngành thương mại, dịch vụ.

Ngọc Chí – Huỳnh Đại

