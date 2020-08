LĐLĐ tỉnh hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid–19

(kontumtv.vn) – Bên cạnh hưởng ứng phong trào chung tay phòng, chống dịch Covid–19, LĐLĐ tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm, hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn những phần quà động viên tinh thần và vật chất, cùng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nhiều tháng nay, các cán bộ, giáo viên của trường mầm non tư thục ABC phải nghỉ làm do nhà trường tạm đóng cửa vì dịch Covid–19. Do đó, những phần quà được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ trong dịp này vô cùng có ý nghĩa đối với các đoàn viên công đoàn của nhà trường. Chị Lê Nguyễn Phương Thảo, giáo viên Trường mầm non tư thục ABC, TP. Kon Tum chia sẻ: “Riêng bản thân tôi là một giáo viên mầm non thì cũng ảnh hưởng đến đời sống của mình rất là nhiều và ngày hôm nay thì được sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thành phố đã đến thăm trường và cũng có món quà nhỏ đến với các cô, các cán bộ giáo viên nhân viên trong trường. Thì thay mặt cán bộ công đoàn của nhà trường ABC thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ thành phố.”

Trong thời gian qua, giáo viên mầm non là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid–19. Do đó, LĐLĐ tỉnh tập trung hỗ trợ cho các giáo viên là đoàn viên công đoàn đang công tác, sinh hoạt tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan, Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục ABC, TP. Kon Tum cho hay: “Tổng số giáo viên của nhà trường là 19, qua đợt dịch này thì các cô đã mất nguồn thu nhập hàng tháng của mình. Vì vậy là bên LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ cho các cô một món quà tuy nhỏ nhưng mà nó là nguồn động viên, chia sẻ cho các cô trong đợt dịch này.”

Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đã xét hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Các đối tượng là đoàn viên công đoàn đã hưởng hỗ trợ của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 06 tháng tuổi, người lao động bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị tại nạn lao động. Mỗi phần quà hỗ trợ là 500.000 đồng. Ông Hồ Sỹ Bảy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Kon Tum bày tỏ: “Được sự quan tâm ủng hộ của LĐLĐ từ TƯ đến địa phương, thì chúng tôi cũng đã tiếp nhận, dù nó không lớn nhưng cũng đã động viên, hỗ trợ kịp thời cho người lao động và như vậy thì người lao động sẽ có một nguồn lực, đoàn viên công đoàn sẽ có một nguồn lực, nguồn động viên tích cực hơn trong cuộc sống và yên tâm trong công tác lâu dài cho đơn vị.”

Trước đó, LĐLĐ tỉnh đã có công văn hướng dẫn bình xét đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid–19. Có 14 công đoàn cơ sở của 03 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là LĐLĐ thành phố Kon Tum, LĐLĐ huyện Đăk Hà và LĐLĐ huyện Ngọc Hồi đã đề xuất hỗ trợ 154 đoàn viên công đoàn, với tổng số tiền chi hỗ trợ 77 triệu đồng. Ông Lê Ích Dàng, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Tỉnh ủy Kon Tum, thì trong thời gian này LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí công đoàn cũng như vận động cán bộ công đoàn chuyên trách, mỗi người 03 ngày lương để hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng Covid trong thời gian này. Qua việc làm này thì nhằm động viên đoàn viên công đoàn, người lao động vượt qua những khó khăn để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, cũng như thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với hoạt động của doanh nghiệp, cũng như là nhiệm vụ của người đoàn viên công đoàn.”

Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các công đoàn cơ sở và đơn vị, doanh nghiệp theo sự chỉ đạo của TƯ và của tỉnh, tạo sự an tâm, bảo vệ sức khỏe cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn./.

Hơ Jan – Thanh Hà

