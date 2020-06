Người Bí thư Chi bộ được dân tin yêu

(kontumtv.vn) – Đồng hành cùng người dân sau gần 10 năm thành lập thôn Đăk Wớt Yôp (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, Kon Tum), ông Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ thôn đã tạo dựng được niềm tin, sự thương yêu, mến phục của người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương bằng chính những việc làm thiết thực của mình.

Đã thành thông lệ, hàng tuần ông Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, kiêm Thôn trưởng thôn Đăk Wớt Yôp lại dành thời gian đến thăm gia đình anh A Khuất. Với vốn kiến thức được tích lũy trong quá trình làm kinh tế, ông hướng dẫn vợ chồng anh A Khuất từ cách trồng, chăm sóc cây cà phê, đến kinh nghiệm làm thế nào để cây cà phê cho năng suất cao. Ông Tuấn được bà con trong thôn nhận tin yêu vì có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng cho hàng chục hộ khó khăn vay tiền không tính lãi. Anh A Khuất nói: “Anh Tuấn sống rất có tình cảm, có lòng giúp đỡ bà con rất nhiều. Nhất là về đầu tư cà phê, phân bón, tiền, có cho bà con vay đỡ những lúc bà con khó khăn. Hàng năm nhờ anh lấy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc cây cà phê nhờ anh ấy hết”.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1976, tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, thấy vùng đất Sa Thầy thuận lợi trong làm ăn, ông quyết định lập nghiệp tại đây. Năm 2015, là người nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ nhiều hộ khó khăn trong xã, lại tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, ông được giới thiệu, kết nạp Đảng tại chi bộ thôn Tân Sang, xã Hơ Moong.

Trước yêu cầu cần xây dựng chi bộ tại thôn Đăk Wớt Yốp để lãnh đạo, kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cuối năm 2015, ông được chỉ định về sinh hoạt tại thôn và đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ thôn Đăk Wớt Yốp. Năm 2017, ông được Nhân dân trong thôn tín nhiệm bầu giữ chức vụ thôn trưởng. Ông Đỗ Anh Tuấn chia sẻ: “Rõ ràng là bí thư chi bộ, gia đình bí thư chi bộ sống phải mẫu mực, gương mẫu trước, nói đi đôi với làm. Sau đó bà con mới tin tưởng vào mình, mình mới vận động, tuyên truyền bà con được. Nếu nói mà không làm được thì chắc chắn không được rồi”.

Với trách nhiệm là Bí thư Chi bộ, kiêm Thôn trưởng, ông luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên đến đảng viên và nhân dân. Ông Đỗ Anh Tuấn nói: “Chi bộ lãnh đạo nhân dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Về kinh tế mình tăng cường giám sát bà con chăm sóc các loại cây trồng Nhà nước đầu tư. Bà con ở đây có thêm một nghề là đánh bắt cá, Ban nhân dân thôn, Chi bộ vận động bà con đánh bắt cá an toàn, không dùng các kích điện để đánh bắt cá tận diệt”.

Nhờ cách làm của Bí thư Chi bộ, kiêm Thôn trưởng Đỗ Anh Tuấn, từ năm 2016 đến nay người dân đã trồng mới 20 ha cà phê, nâng tổng diện tích cà phê trong thôn lên 40 ha. Năng suất cà phê trung bình của thôn từ năm 2018 đạt 20 tấn tươi/ha, tăng từ 2 – 3 tấn tươi/ha so với năm 2017. Toàn thôn đã phát triển được 46 ha cây công nghiệp. Số hộ trong thôn có thu nhập ổn định từ cà phê chiếm tỷ lệ 98%. Hiện thôn chỉ còn 28 hộ nghèo, giảm 20 hộ so với cuối năm 2016. Ông Lê Khắc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Hơ Moong ghi nhận: “Vừa là bí thư, vừa là thôn trưởng, đồng chí luôn đề cao trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là huy động sức mạnh của nhân dân, được nhân dân rất tin tưởng. Hầu như mỗi lần khi anh tổ chức bà con đồng tình ủng hộ rất lớn. Anh thực hiện tốt, huy động sức mạnh toàn dân tốt, luôn luôn an dân, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo”.

Ghi nhận những đóng góp đó, tháng 2/2020 ông là một trong hai bí thư chi bộ thôn, làng được Huyện ủy Sa Thầy tặng Giấy khen đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bằng sự chân thành, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ bà con những lúc khó khăn, thành quả lớn nhất mà ông có được đó chính là niềm tin yêu của người dân nơi đây.

CTV Trang Nhung – Thanh Huyền

