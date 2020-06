Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ

(kontumtv.vn) – Vào mùa mưa, giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum thường xuyên bị ảnh hưởng do lũ quét và sạt lở đất. Để đảm bảo giao thông được thông suốt, Sở Giao thông- Vận tải tỉnh đã chủ động triển khai phương án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tính đến cuối tháng 5/2020, việc duy tu, sửa chữa các hư hỏng, gia cố các điểm xung yếu trên Quốc lộ 40B, các Tỉnh lộ 672, 678, đường Ngọc Hoàng – Măng Bút – Tu Mơ Rông – Ngọc Linh và đoạn tránh đèo Văn Rơi đã cơ bản được đơn vị quản lý đường bộ thực hiện hoàn tất. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực theo đúng phương án đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ do Sở Giao thông – Vận tải tỉnh xây dựng đã được các đơn vị quản lý tuyến thực hiện nghiêm túc. Ông Tạ Chí Hiếu, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý, sửa chữa và xây dựng giao thông Đắk Bình nói: “Hiện tại ngoài công tác chuẩn bị vật tư, thiết bị, máy móc để dự phòng, ứng cứu các sự cố cầu đường do mưa bão gây ra, bố trí tại Hạt Quản lý đường bộ tại huyện Đăk Tô thì đơn vị cũng bố trí tại các trạm quản lý đường bộ để khi có sự cố sẽ tiến hành khắc phục nhanh nhất, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân qua lại”.

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng giao thông trước mùa mưa lũ, Sở Giao thông – Vận tải xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai, đảm bảo giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2020. Theo đó, việc chuẩn bị vật tư, xe máy, nhân lực, hậu cần; phương án ứng cứu, phương án phân luồng, phân tuyến đã được Sở GTVT tỉnh triển khai nghiêm túc. Ông Nguyễn Trọng Thọ, Trưởng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng, Sở GTVT tỉnh Kon Tum ho biết: “Công tác chuẩn bị tới bây giờ đã hoàn thành, vật tư đã đầy đủ trong kho, rọ đá, đá hộc, tất cả các thiết bị máy móc đã chuẩn bị sẵn sàng, sửa chữa lớn, sửa chữa vừa để khai thác tốt”.

Đã có gần 300 rọ đá, gần 1.400 m3 đá hộc, 12 dầm thép H350 và I500, 1 dàn cầu Pen Ro 33m được Sở GTVT tập kết tại các vị trí xung yếu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Về phương tiện, đã có 2 máy ủi, 18 máy đào, 27 xe tải, 6 xe ban, 2 xe xúc đã được tập kết tại các trạm quản lý đường bộ. Về nguồn nhân lực, đã có gần 100 cán bộ được bố trí tại các hạt, các trạm quản lý đường bộ và tại các tuyến giao thông trong tỉnh để sẵn sàng phục vụ cho các sự cố giao thông. Ông Trần Văn Tám, cán bộ Trạm Quản lý cầu đường bộ Quốc lộ 40B nói: “Chúng tôi ở đây trực 24/24 để quản lý cầu đường, có sự cố xảy ra chúng tôi báo về cấp trên ngay”.

Bên cạnh bố trí cán bộ trực 24/24 để tiếp nhận thông tin về sự cố mưa bão, Sở GTVT tỉnh đã triển khai các phương án chi tiết trên từng tuyến tỉnh lộ, quốc lộ để chủ động ứng cứu, khắc phục nếu xảy ra sự cố về giao thông. Trong đó, phương án xử lý tại các vị trí giao thông trọng yếu, có khả năng xảy ra sạt lở đất, lũ quét đã được Sở GTVT tỉnh triển khai theo phương châm 4 tại chỗ. Phương án phân luồng xe lưu thông khi có sự cố tắc đường trên đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 24, Tỉnh lộ 567 gắn với đảm bảo giao thông các đường huyện, đường xã cũng được Sở GTVT tỉnh chủ động thực hiện. Ông Nguyễn Trọng Thọ cho biết: “Trước mùa mưa phải phát hiện được các điểm xung yếu của tuyến đường đang khai thác. Khi có điểm xung yếu phải tập trung vật tư, nhân lực và khi có sự cố xảy ra phải điều động được 4 tại chỗ để đảm bảo giao thông, đó là biện phắp khắc phục tốt nhất”.

Với địa bàn rộng và hiểm trở, kết cấu địa chất phức tạp, nên tình trạng sạt lở đất, sụt lún gây ách tắt giao thông thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh trong mùa mưa lũ. Vì vậy, việc Sở GTVT tỉnh Kon Tum chủ động triển khai các phương án đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ đã nhận được sự đồng thuận của người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa.

Tỉnh Kon Tum có gần 4.200 km đường giao thông bao gồm quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn và đường tuần tra biên giới. Sự nỗ lực của sở GTVT tỉnh trong việc đảm bảo giao thông nói chung và đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ nói riêng đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Văn Hiển – Công Luận

