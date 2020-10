Phát huy vai trò của Công an chính quy khi về xã

(kontumtv.vn) – Sau gần 2 năm bố trí công an chính quy về xã, lực lượng Công an chính quy ở các xã trên địa bàn huyện biên giới Đăk Glei (Kon Tum) đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, bám cơ sở, sát dân, tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động quần chúng xây dựng phong trào phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tháng 1/2019, Công an huyện Đăk Glei bố trí 05 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại xã biên giới Đăk Nhoong. Từ khi được bố trí về xã, lực lượng công an chính quy đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước. Anh A Vinh ở thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei nói: ‘Cũng tuyên truyền rất nhiều, cán bộ tuyên truyền về tham gia giao thông cũng đi tuyên truyền mọi nơi. Công an xã ở đây làm việc tốt, được bà con khen”.

Đại úy A Được, Trưởng Công an xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei cho biết: “Công an xã đã có những biện pháp thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền tại các thôn, làng bằng hình thức tuyên truyền tập trung tại nhà rông; kết hợp với tuyên truyền, vận động cá biệt, tức là đi đến từng hộ dân để hướng dẫn bà con làm các loại giấy tờ tùy thân. Qua đó thì bà con cũng nhận thức được các loại giấy tờ, giá trị của các loại giấy tờ đối với bản thân mình”.

Thực hiện Kế hoạch số 223, ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh, đến nay, Công an huyện Đăk Glei đã bố trí Công an chính quy ở tất cả 11 xã trên địa bàn huyện, với tổng số 55 cán bộ, chiến sĩ. Sau khi được bố trí, Công an chính quy đã bám sát địa bàn, làm tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tính từ đầu năm 2020 đến nay, Công an các xã đã tiếp nhận, xử lý, chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 11 tin báo, tố giác tội phạm; phát hiện 11 vụ, 25 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể xã và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các thôn, làng với hơn 140 đợt, khoảng 16.000 người tham gia. Anh A Thanh Hoa ở thôn Đăk Rang, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei cho hay: “Công an chính quy về làm việc nói chung thì có thuận lợi cho bà con, trong thôn nếu có công việc gì xảy ra thì ở đây có kết nối trực tiếp với Công an xã, vì Công an xã chính quy thì làm việc hiệu quả hơn”.

Trung tá Đinh Văn Thuận, Phó trưởng Công an huyện Đăk Glei cho biết thêm: “Trong thời gian qua, đạt hiệu quả cao đó là vấn đề thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ngay tại cơ sở và một vấn đề dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đó là vấn đề liên quan đến dữ liệu quốc gia về dân cư, cái này chúng tôi đã triển khai và thực hiện đạt rất tốt”.

Đặc biệt, Công an chính quy ở các xã đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành và triển khai hiệu quả các kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bà Y Kim Lý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei nói: “Sau khi được tăng cường về xã thì lực lượng Công an chính quy đã tích cực bám nắm địa bàn, cũng như tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý các đối tượng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại thôn, làng, cũng như phục vụ nhiệm vụ kinh tế – xã hội”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay, Công an xã trên địa bàn huyện Đăk Glei gặp khó khăn do chưa có trụ sở độc lập, phòng làm việc, nơi ở còn thiếu. Vì vậy, Công an huyện Đăk Glei mong muốn các cấp ngành, địa phương tạo điều kiện xây dựng trụ sở làm việc cho Công an xã để phục vụ tốt hơn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Ngọc Chí – Công Luận

