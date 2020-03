Tỉ lệ người khai báo thông tin y tế tỉnh Kon Tum còn thấp

(kontumtv.vn) – Trước tỉ lệ người khai báo thông tin y tế thấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã có chỉ đạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có nội dung tuyên truyền người dân tham gia khai báo thông tin y tế.

Ngày 9/3/2020, Bộ Thông Tin và Truyền thông cùng Bộ Y Tế ra mắt ứng dụng NCOVI nhằm phục vụ cho việc khai báo y tế toàn dân và cung cấp thông tin diễn biến dịch bệnh COVID – 19. Theo đó, người dân có thể dễ dàng khai báo tình hình sức khỏe của mình và người thân thông qua điện thọai thông minh và máy tính bảng ngay tại nhà. Việc tham gia khai báo y tế, người dân giúp cơ quan y tế nắm bắt được tình hình sức khỏe, có triệu chứng nhiễm bệnh hay không, có tiếp xúc với người nhiễm bệnh hay nghi nhiễm bệnh hay không, đồng thời người dân có thể phản ánh thông tin về dịch bệnh, về những người xung quanh mình nghi ngờ nhiễm bệnh.

Những thông tin do người dân khai báo là cơ sở quan trọng giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19. Đồng thời những thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan chức năng bảo mật an toàn.

Tuy nhiên, việc khai báo y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện đạt thấp. tính đến ngày 27/3/2020, tỉnh Kon Tum chỉ có 1.550 người khai báo thông tin y tế.

