Tình quân dân trong mùa dịch Covid – 19

Đã đăng vào 25 Tháng 3, 2020 lúc 19:29

(kontumtv.vn) – Bằng trách nhiệm và tình cảm, sự sẻ chia đối với người Việt Nam trở về từ nước ngoài được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện, cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ quân y của Bộ CHQS tỉnh Kon Tum đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày đêm tận tình, chăm sóc, phục vụ chu đáo, giúp họ an tâm thực hiện tốt thời gian cách ly ở đơn vị.

Trung tâm Huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum hiện tiếp nhận cách ly 140 công dân trở về từ các tỉnh của nước bạn Lào. Biết rằng từ Lào về Việt Nam sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày, thế nhưng 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Lâm vẫn quyết định trở về, bởi chị thấy yên tâm khi ở quê hương. Cũng như các công dân được cách ly tại đây, 2 mẹ con chị Lâm rất hài lòng về cuộc sống trong khu cách ly. Chị Nguyễn Thị Lâm chia sẻ: “Mấy cán bộ ở đây chăm sóc rất là tốt, nhiệt tình, nói chung bọn em ở đây là đầy đủ không thiếu thốn cái gì hết, ăn uống thì khẩu phần ăn rất ngon, vừa miệng, hôm nào cũng thay đổi món liên tục, dinh dưỡng cũng vừa đủ. Nơi ở thoáng mát, sạch sẽ”.

Khu vực cách ly hiện có 32 cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh và nhân viên của Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum làm việc, bảo đảm phục vụ sinh hoạt, giám sát y tế và bảo vệ an toàn, trật tự. Không chỉ bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phục vụ công dân cách ly tại đây, công tác chăm sóc sức khỏe và làm tốt công tác tư tưởng cho công dân cách ly luôn được các y, bác sỹ quân y chú trọng. Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Bác sỹ Quân y Bộ CHQS tỉnh Kon Tum nói: “Được Bộ Chỉ huy giao chăm sóc cách ly công dân từ vùng dịch về. Công việc hết sức khó khăn, vất vả, cho nên anh em xác định rõ nhiệm vụ và an tâm. Thường xuyên theo dõi sức khỏe, động viên công dân an tâm thực hiện đúng quy định ở khu cách ly”.

Biên chế có hạn trong khi khối lượng công việc lớn, song đội ngũ nhân viên phục vụ sinh hoạt và hậu cần luôn vui vẻ, nỗ lực hết sức mình. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như thời tiết giao mùa khắc nghiệt, việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm dinh dưỡng bữa ăn hàng ngày cho công dân tại khu cách ly đã được quan tâm chu đáo. Thiếu tá Lê Hữu Xuân, Bếp trưởng tại khu cách ly cho biết: “Về rau xanh chúng tôi nhập 100% từ các đơn vị bộ đội tăng gia. Ngoài ra chúng tôi mua lương thực, thực phẩm khác đều có địa chỉ tin cậy. Đặc biệt chúng tôi chú trọng khâu sơ chế cũng như trong quá trình chế biến làm sao để đảm bảo tiêu chuẩn, định lượng, chất lượng và đảm bảo được chất dinh dưỡng, bảo đảm phục vụ cho công dân cách ly ăn ngon miệng, ăn hết khẩu phần”.

Những việc làm thiết thực, nghĩa tình đối với công dân khu cách ly tại Trung tâm Huấn luyện của cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Kon Tum không chỉ góp phần chung tay cùng với cả nước đẩy lùi dịch bệnh, mà còn tô thắm thêm hình ảnh anh Bộ đội Cụ Hồ, gắn chặt tình quân dân trong mùa dịch Covid -19.

CTV Hiền Lương

