Tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2019

(kontumtv.vn) – Sáng 28/1, Ban An toàn giao thông Quốc gia đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban ATGT tỉnh; các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh.

Năm 2019 với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ban An toàn giao thông Quốc gia cùng các địa phương, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông được ban hành và hoàn thiện. Công tác tuyên truyền, xử lý các điểm đen về giao thông; công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT được tăng cường. Bên cạnh đó, công tác đầu tư, xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Năm 2019 toàn quốc xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người; so với năm 2018 giảm 939 vụ, giảm 587 người chết và giảm 934 người bị thương.

Năm 2019 cả nước có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do TNGT giảm so với năm 2018, trong đó 22 địa phương giảm trên 10% số người chết, đặc biệt có 4 tỉnh là Lai Châu, Kiên Giang, Bến Tre, Lào Cai giảm trên 30% số người chết do TNGT. Tuy nhiên vẫn còn 5 địa phương có số người chết do TNGT tăng so với 2018 là Thừa Thiên – Huế, Tiền Giang, Hải Dương, Lạng Sơn, Khánh Hòa.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, hội nghị lần này đã chỉ ra nhưng tồn tại như vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhất là tai nạn liên quan đến xe chở khách, xe tải nặng, tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy gây nên. Bên cạnh đó vai trò chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch ATGT trong đơn vị của chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải còn rất hạn chế. Tình trạng xe dù, bến cóc tăng mạnh, gây mất TTATGT. Ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang có xu hướng gia tăng.

Với kết quả đạt được trong năm 2019 và trên cơ sở thảo luận, góp ý để khắc phục những khó khăn, hạn chế, Ban An toàn Giao thông Quốc gia đề ra mục tiêu trong năm 2020 đó là giảm tai nạn giao thông từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019, giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu bia; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Các giải pháp trọng tâm cũng được Ban An toàn giao thông Quốc gia đề ra như tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm TTATGT, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh tái cơ cấu hệ thống dịch vụ vận tải cũng được Ban ATGTQG chú trọng trong năm 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt hơn nữa để đảm bảo trật tự ATGT, giảm thiểu tai nạn giao thông. Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xóa các điểm đen, đổi mới công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, đặc biệt phải chú trọng nâng cao cơ ở hạ tầng giao thông để giảm thiểu tai nạn giao thông.

