UBND tỉnh Kon Tum họp phiên thường kỳ tháng 2

Đã đăng vào 4 Tháng 3, 2020 lúc 19:29

(kontumtv.vn) – Tập trung khắc phục khó khăn, tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; tăng cường vai trò, trách nhiệm thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu UBND tỉnh với tinh thần nỗ lực tối đa để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, đó là những chỉ đạo trọng tâm của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn, chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 2/2020 tổ chức vào chiều 4/3.

Trong tháng 2, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn vẫn ổn định và đạt được nhiều kết quả. Ngành nông nghiệp duy trì đà phát triển, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát tốt; công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống khô hạn, thiếu nước được triển khai thực hiện nghiêm túc; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả. Tính đến ngày 20/2/2020, toàn tỉnh có 24 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, trong đó có 21 xã được công nhận xã nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thu hút, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh được quan tâm triển khai. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2/2020 ước tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 26% so cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 27/2/2020, toàn tỉnh thu ngân sách trên 526 tỷ đồng, đạt 15% dự toán và bằng 112,8% so với cùng kỳ năm trước. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 được đảm bảo. Đến cuối tháng 2, toàn tỉnh đã giám sát, cách ly 7 trường hợp tại cơ sở y tế; 24 trường hợp theo dõi, cách ly tại nhà; 13 trường hợp được quản lý, theo dõi sức khỏe tại nhà do có tiếp xúc gần với ca nghi ngờ và có yếu tố dịch tễ như đến, ở hoặc về từ vùng dịch. Đến nay, tất cả các trường hợp có sức khỏe ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh Covid-19.

Để tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn yêu cầu các đơn vị sở, ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, trên tinh thần chủ động, không được chủ quan, lơ là; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời khẩn trương triển khai quyết liệt các giải pháp theo 3 kịch bản điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tương ứng với 3 cấp độ dự báo tình hình dịch bệnh có thể kéo dài đến quý I, quý II hoặc dài hơn nữa. Qua đó, nhằm huy động các nguồn lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, với tinh thần nỗ lực tối đa để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020.

Quang Mẫn – Đức Thắng

