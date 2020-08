Vượt mọi khó khăn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh

Đã đăng vào 20 Tháng 8, 2020 lúc 17:47

(kontumtv.vn) – Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai tái khởi động 4 chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 và thành lập thêm 1 chốt tại huyện Tu Mơ Rông nhằm kiểm soát toàn bộ người và phương tiện vào tỉnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động, tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ làm việc tại các chốt đều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bắt đầu từ 0 giờ, ngày 27/7, chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 số 2 tại đèo Lò Xo thuộc địa phận xã Đăk Man, huyện Đăk Glei tái khởi động. Với tổng số 17 cán bộ, chiến sĩ trực 24/24, tổ công tác liên ngành đã chia thành 5 ca trực, đảm bảo kiểm soát toàn bộ người và phương tiện vào tỉnh ở cửa ngõ phía Bắc. Trung tá Nguyễn Quý Trân, Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Được sự phân công quyết định Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi lên đây trực chốt kiểm dịch số 2 tại đèo Lò Xo, trong đó có 3 lực lượng liên ngành Công an, Thanh tra, sở Y tế. Trong 3 lực lượng đó, chúng tôi luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện kế hoạch của lãnh đạo tỉnh giao cho.”

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 5 chốt kiểm tra phòng, chống Covid-19 tại các cửa ngõ vào tỉnh tiếp giáp với các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Gia Lai. Cuối tháng 7, đầu tháng 8 cũng là thời điểm mùa mưa, vì vậy, quá trình làm việc, lực lượng liên ngành tại các chốt gặp không ít khó khăn. Trung úy Lê Quế Lâm, Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum chia sẻ: “Để đảm bảo công tác chống dịch thì tất cả các lực lượng phối hợp đều gồng mình, cố gắng mỗi người một chút để mặc dù mưa gió vẫn đảm bảo theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo kiểm soát hết tất cả các phương tiện và người đi vào, đảm bảo công tác chống dịch.”

Bên cạnh đó, một số công dân trở về từ vùng dịch thực hiện khai báo chưa thành thật dẫn đến việc mất nhiều thời gian xác minh thông tin và tuyên truyền nâng cao ý thức phòng dịch Covid-19. Nói về khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh, ông Lê Huy Thanh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đăk Man, huyện Đăk Glei chia sẻ: “Cái khó khăn của anh em y tế trên đèo ở chốt số 2 là về một số đối tượng họ khai họ không trung thực. Ví dụ họ đi từ vùng có dịch về nhưng mà họ lại sai lệch đi để có lợi cho đối tượng, sợ đi cách ly tại nơi tập trung thì ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt của những đối tượng đó. Phối hợp với Công an và Thanh tra giao thông thì chúng tôi sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân của đối tượng để xem lời khai của họ trong giấy khai báo y tế có đúng với địa điểm họ đến. Về các phương tiện cũng vậy, một số ở khu vực Tây Nguyên, một số những người sống ở Kon Tum vẫn đi, vẫn dùng phương tiện của tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk nên cái đó anh em bên thanh tra giao thông anh em sẽ rà soát tìm ra, đảm bảo công tác khai báo của đối tượng chính xác.”

Để thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, việc nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, trung thực trong khai báo y tế của người dân rất quan trọng. Chỉ khi có sự đồng sức, đồng lòng của các cấp ngành, chính quyền và nhân dân thì Kon Tum nói riêng và cả nước nói chung mới có thể chiến thắng đại dịch Covid-19./.

Nguyễn Thu, Thanh Thái

