Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum

Đã đăng vào 20 Tháng 3, 2020 lúc 20:03

(kontumtv.vn) – Năm 2019, Ban Chỉ đạo về xây dựng Chính quyền điện tử các cấp ngành tỉnh Kon Tum đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Năm 2019 đã hoàn thiện và ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum phiên bản 1.0. Một số chỉ tiêu xác định trong giai đoạn 2019 – 2020 theo Nghị quyết 17 đạt và vượt kế hoạch. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT – Ioffice, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống Thông tin điện tử một cửa tỉnh đã được triển khai đồng bộ ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã và kết nối, liên thông, tích hợp với các hệ thống của quốc gia. Các sở, ban, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo đã triển khai nhưng vẫn chưa hoàn thành như việc cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum phiên bản 2.0; Trục kết nối chia sẻ dữ liệu của tỉnh; xử lý Dự án Đầu tư và hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020; hạ tầng, thiết bị về CNTT và việc ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thiếu đồng bộ; công tác đảm bảo an ninh, an toàn chưa được quan tâm đúng mức.

Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử của tỉnh, tăng cường ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử và đảm bảo an ninh toàn toàn thông tin. Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai gồm xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý xây dựng và hoàn thiện Chính quyền điện tử của tỉnh; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống tạo nền tảng Chính quyền điện tử; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

Nguyễn Thu – Thanh Thái

Các bài viết cùng chuyên mục