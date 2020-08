COVID-19 đến 6h sáng 17/8: Nga tiêm vaccine hàng loạt chậm hơn dự kiến, Canada cảnh báo sắp đỉnh dịch

Dịch bệnh COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của gần 29.000 người tại Tây Ban Nha, quốc gia đã phải tuyên bố “tính trạng khẩn cấp” buộc chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế chống dịch từ ngày 14/3 đến 21/6. Với 47 triệu dân, hiện tỷ lệ mắc COVID-19 tại Tây Ban Nha được ghi nhận là 110 ca/100.000 người dân, cao hơn so với các nước châu Âu khác.

Vaccine đầu tiên trên thế giới ngừa COVID-19 do Trung tâm Gamaley phát triển, có tên Sputnik V, đã được đăng ký lưu hành ngày 11/8. Ông Gintsburg giải thích rằng giai đoạn thử nghiệm vaccine thứ 3 sau khi đăng ký sẽ bắt đầu trong vòng từ 7-10 ngày, với hàng chục nghìn người tham gia. Nghiên cứu này có thể mất từ 4-6 tháng. Từ tháng 12, mỗi tháng Nga có thể sản xuất từ 4-5 triệu liều vaccine, để trong vòng từ 9-12 tháng có thể đảm bảo sản xuất đủ lượng vaccine cần thiết cho cả nước.

Tại Israel, ngày 16/8, tờ Times of Israel dẫn nguồn từ Cục Thống kê trung ương nước này (CBS) cho biết vượt qua tất cả các dự báo trước đó về tác động của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Israel sụt giảm tới 28,9% trong quý II so với quý trước đó. Đây là mức sụt giảm tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua tại nước này. Mặc dù Chính phủ Israel đã gỡ bỏ hầu hết các biện pháp phong tỏa trong những tháng gần đây nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở trên 21%, với gần 882.000 người mất việc làm.

Đầu tháng này, Bộ Tài chính Israel cho biết có thể mất tới 5 năm để nền kinh tế phục hồi hoàn toàn từ cú sốc do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Đến nay, Israel đã ghi nhận trên 92.000 ca nhiễm và 678 ca tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Israel đã cho phép người dân đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập cảnh vào nước này mà không cần phải thực hiện cách ly. Danh sách bao gồm Áo, Anh, Bungary, Canada, Croatia, Cyprus, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Gruzia, Đức, Hy Lạp, Hong Kong (Trung Quốc), Hungary, Italy, Jordan, Latvia, Lithuania, New Zealand và Slovenia.

Một gia đình đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay ở Baghdad, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 16/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cảnh báo về những phản ứng nghiêm khắc đối với các hành vi trái pháp luật của một số thành viên Nhà thờ cản trở nỗ lực chống dịch COVID-19 ở nước này sau khi một mục sư cực hữu và những người theo ông tổ chức cuộc biểu tình lớn vi phạm lệnh cấm của Seoul trong bối cảnh các trường hợp nhiễm bệnh mới gia tăng mạnh.

Trước đó, cùng ngày 16/8, hơn 10.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Seoul do các nhóm cực hữu dẫn đầu, trong đó có Mục sư Jun Kwang-hoon của Nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul, mặc dù chính quyền thành phố đã cấm các cuộc tụ tập đông người do dịch COVID-19. Theo các quan chức y tế, hàng chục bệnh nhân COVID-19 được cho là có liên quan đến nhà thờ của Jun, song họ khuyến khích các tín đồ trên khắp Hàn Quốc tham gia biểu tình trong khi không thực hiện các biện pháp kiểm dịch thích hợp.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 16/8, Hàn Quốc có thêm 279 trường hợp mắc COVID-19, tăng so với 166 ca ghi nhận ngày 15/8. Đây là lần đầu tiên sau 5 tháng qua, Hàn Quốc thông báo có hơn 200 ca nhiễm mới trong một ngày. Theo chính quyền Seoul, tổng cộng có 193 ca liên quan đến Nhà thờ Sarang Jeil trên toàn quốc tính đến ngày 16/8.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cho biết nước này có thêm 3.420 ca nhiễm và 65 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong lên tương ứng là 161.253 ca và 2.665 ca.

Một chốt kiểm tra y tế phòng dịch COVID-19 tại Manila, Philippines, ngày 12/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Indonesia, ngày 16/8, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 2.081 ca nhiễm và 79 ca tử vong. Quốc gia có dân số đông thứ 4 thế giới này đã có tổng cộng 139.549 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 6.150 ca tử vong. Dịch COVID-19 lây lan ở toàn bộ 34 tỉnh thành nước này. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 15/8, giới chức Indonesia cho biết nước này sẽ tiếp tục đóng cửa đối với du khách nước ngoài cho đến khi có vaccine phòng ngừa.

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Denpasar, trên đảo Bali, Indonesia, ngày 14/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Singapore ngày 16/8 thông báo, trong 24 giờ qua, nước này phát hiện thêm 81 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca bệnh tại đây lên 55.661 ca. Trong số các ca mắc mới có 16 ca “nhập khẩu”, 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng, số còn lại là các ca liên quan đến các khu nhà ở tập thể của lao động nước ngoài. Số ca tử vong do COVID-19 ở Singapore đang là 27 ca, trong khi số ca hồi phục là 51.521 ca. Hiện vẫn còn 83 ca đang được điều trị tại bệnh viện, chủ yếu đang trong tình trạng ổn định hoặc chuyển biến tích cực. Trong khi đó, hơn 4.000 người đang thực hiện cách ly tập trung.

Châu Đại Dương: New Zealand đối phó với ổ dịch đầu tiên bùng phát lại

Tại New Zealand, ổ dịch đầu tiên bùng phát trở lại ở nước này trong vài tháng qua đang tiếp tục lây lan. Phát biểu họp báo ngày 16/8, Giám đốc Y tế New Zealand – Tiến sĩ Ashley Bloomfield, xác nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 1.271 ca. Trong số các ca mắc mới có 12 ca lây nhiễm trong cộng đồng và dường như có liên quan đến một ổ dịch bùng phát gần đây ở thành phố Auckland, ca còn lại là người trở về từ nước ngoài và đang được cách ly. Như vậy, hiện New Zealand có 69 trường hợp mắc COVID-19 đang được điều trị tại bệnh viện.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, tiếp tục tác động đến hoạt động hàng không. Ngày 16/8, Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) dự báo lĩnh vực vận tải hàng không thế giới sẽ không thể quay về các mức tăng trưởng ghi nhận trước khi bùng phát đại dịch cho đến năm 2024. IATA cho biết, trong năm 2020, số hành khách đi lại bằng đường hàng không trên thế giới sẽ giảm 55%. Tổng Giám đốc IATA Alexandre de Juniac nhận định tốc độ tăng trưởng ì ạch của hoạt động vận tải hàng không trên toàn cầu cho thấy lĩnh vực này sẽ hồi phục chậm hơn một năm so với dự báo. Thậm chí, triển vọng quay trở lại các mức tăng trưởng như trước đại dịch COVID-19 có thể lùi sâu hơn nếu thế giới không kiểm soát được dịch bệnh hay chưa có vaccine phòng bệnh.