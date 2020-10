Diễn biến COVID-19 tới 6h ngày 26/10: Thế giới vượt 43 triệu ca bệnh; Cảnh báo quá tải hệ thống y tế

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 58.000 ca), Pháp (52.010 ca) và Ấn Độ (45.157 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới trong 24 giờ qua là Ấn Độ (463 ca), Mexico (431 ca) và Mỹ (419 ca).



Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Paris, Pháp ngày 23/10. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh dịch lây lan mạnh toàn cầu, ngày 25/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về khả năng chịu đựng của hệ thống y tế trong đối phó với làn sóng dịch thứ hai. Theo WHO, nhiều chính phủ đang phải vật lộn để cân bằng giữa các biện pháp hạn chế chống dịch mới với việc phục hồi các nền kinh tế vốn đang trì trệ do ảnh hưởng từ các biện pháp cách ly hà khắc từ những tháng đầu năm. Tuy nhiên, sự chán nản của người dân trước các biện pháp cách ly chống dịch, cùng với những khó khăn kinh tế đã khiến cho việc thực hiện các biện pháp hạn chế mới càng trở nên khó khăn.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng có quá nhiều quốc gia đang chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân các ca mắc COVID-19 và điều này khiến các bệnh viện và hệ thống chăm sóc đặt biệt đang phải hoạt động gần bằng hoặc quá công suất. Người đứng đầu WHO kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động ngay lập tức để ngăn chặn những cái chết không đáng có tiếp theo.

Châu Mỹ

Số ca mắc tại Colombia vượt 1 triệu



Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bogota, Colombia ngày 23/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình hình dịch COVID-19 tại châu Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp. Từ ngày 24/10, Colombia đã trở thành quốc gia đứng thứ tám thế giới và thứ ba tại khu vực Nam Mỹ khi số ca mắc COVID-19 tại nước này đã vượt qua mốc 1 triệu ca.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, quốc gia 50 triệu dân này đã ghi nhận thêm 8.174 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 154 ca tử vong.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Chinchina thuộc bang Caldas, Tổng thống Colombia Ivan Duque cho rằng nước này có tỷ lệ tử vong do COVID-19 khá thấp so với các nước Mỹ Latinh tính trên tỷ lệ dân số. Ông Duque nói: “Chúng tôi đã nỗ lực hơn nhiều nước khác. Tôi nói điều này không phải để tự hào mà tôi đề cập đến bởi vì chúng tôi muốn tự bảo vệ mình tốt hơn”. Theo Viện Y tế Quốc gia, Colombia đứng thứ mười trong khu vực về tỷ lệ tử vong, với trung bình 561 ca/1 triệu dân, gần một nửa so với mức 1.061 ca/1 triệu dân của Peru và 719 ca/1 triệu dân tại Brazil.

Số ca nhiễm mới ở Mỹ tính theo ngày lập kỷ lục mới



Chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 ra nhà xác dã chiến tại một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 8/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong 24 giờ qua, Mỹ có thêm trên 58.000 ca bệnh.

Ngày 24/10 trước đó, Mỹ ghi nhận ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc COVID-19 mới theo ngày cao nhất với 88.973 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, phá kỷ lục của một ngày trước đó là 79.963 ca.

Như vậy, cho đến nay Mỹ đã có tổng cộng trên 8,8 triệu ca mắc và trên 230.000 ca tử vong, là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao nhất thế giới..

Ông Marc Short, Chánh Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là quan chức mới nhất trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump bị virus này tấn công.

Canada xuất hiện những số liệu đáng lo ngại



Nhân viên y tế hướng dẫn người dân tại một điểm xét nghiệm COVID-19 ở Toronto, Canada ngày 25/9. Ảnh: THX/TTXVN

Hai tỉnh đông dân nhất Canada là Ontario và Quebec đã phải chứng kiến những cột mốc không mong muốn trong ngày 25/10: số ca mắc COVID-19 mới tại Ontario lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 người, trong khi tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Quebec đã ở mức trên 100.000 người.

Trong 24 giờ qua, Ontario đã ghi nhận thêm 1.042 ca mắc COVID-19, vượt kỷ lục về số ca nhiễm mới trong một ngày (978 ca) được ghi nhận hôm 24/10. Trong khi đó, với 879 ca nhiễm mới trong ngày 25/10, số người mắc COVID-19 ở Quebec đã lên tới 100.114 người.

Trong những tuần gần đây, cả Ontario và Quebec đều đã siết chặt hơn các biện pháp nhằm kiềm chế đà lây lan của dịch bệnh – hiện trong làn sóng thứ hai. Kể từ khi ca mắc COVID-19 đầu tiên ở Canada được thông báo hồi tháng 3/2020, quốc gia Bắc Mỹ này đã ghi nhận trên 216.104 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó số người chết là 9.946.

Thêm một dấu hiệu đáng lo ngại đó là số ca mắc COVID-19 với triệu chứng nặng đang có xu hướng gia tăng. Trong thời gian từ ngày 16-22/10, trung bình mỗi ngày có 1.010 người phải điều trị tại bệnh viện, và 209 người trong số này phải nằm ở khu điều trị tích cực.

Châu Âu

Thủ tướng Bulgaria dương tính với virus SARS-CoV-2



Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25/10, Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov đã trở thành lãnh đạo chính trị mới nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trên tài khoản Facebook cá nhân, Thủ tướng Borisov xác nhận: “Sau 2 lần xét nghiệm PCR, tôi có kết quả dương tính với COVID-19″. Bên cạnh đó, ông còn cho hay ông có những triệu chứng nhẹ và sẽ tự cách ly tại nhà.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, đã có 2 nhà lãnh đạo ở châu Âu được xác định mắc COVID-19. Trước đó, ngày 24/10, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Châu Âu đang đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai, với số ca mắc mới mỗi ngày ở nhiều quốc gia tăng mạnh. Riêng Bulgaria, số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã vượt 1.000 và số ca mắc là trên 37.000.

Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia



Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 21/10. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 25/10, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm cắt đứt làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai. Lệnh tình trạng khẩn cấp này sẽ có hiệu lực từ tối 25/10.

Phát biểu với giới phóng viên sau cuộc họp nội các, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở trong tình thế nghiêm trọng nhất trong nửa thế kỷ qua”. Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, tất cả các vùng, trừ quần đảo Canary, sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau.

Chính quyền các vùng sẽ được phép áp đặt những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động di chuyển, hoạt động của doanh nghiệp cũng như nhiều hoạt động khác. Lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ cần được quốc hội thông qua để kéo dài trên 15 ngày. Thủ tướng Sanchez đã đề nghị Quốc hội Tây Ban Nha gia hạn biện pháp khẩn cấp này đến ngày 9/5 tới.

Quyết định trên được đưa ra sau khi nhiều địa phương tại Tây Ban Nha kêu gọi chính phủ trao quyền cho họ áp đặt lệnh giới nghiêm để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 21/10, Tây Ban Nha đã trở thành nước đầu tiên tại Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19. Hiện nước này cũng là một trong những quốc gia Tây Âu có số ca mắc cao nhất với tổng cộng ca 1.110.372 ca, trong đó có 34.752 ca không qua khỏi.

Đây là lần thứ hai trong năm nay Tây Ban Nha phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với COVID-19. Ngày 14/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng đã phải sử dụng biện pháp này khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên.

Hà Lan và Slovakia ghi nhận số ca mắc mới tăng cao chưa từng thấy



Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Amsterdam, Hà Lan ngày 21/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu do Viện Y tế công cộng (RIVM) công bố cùng ngày 25/10 cho thấy số ca mắc mới COVID-19 tại Hà Lan tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay, với hơn 10.202 ca trong 24 giờ qua. Như vậy, quốc gia Tây Bắc châu Âu này đã ghi nhận tổng cộng 291.254 ca mắc, trong đó có 7.046 tử vong.

Từ ngày 14/10 vừa qua, Chính phủ Hà Lan đã áp đặt các biện pháp phong tỏa một phần để khống chế dịch bệnh, trong đó có lệnh đóng cửa tất cả các quán bar và nhà hàng tại nước này.

Bộ Y tế Slovakia công bố thêm 3.042 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Đây là ngày thứ ba liên tiếp số ca mắc mới tại nước này tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Đến nay, Slovakia có tổng cộng 43.843 ca mắc, trong đó có 159 ca tử vong.

Italy hạn chế nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ



Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy với gần 20.000 ca trong ngày 24/10, Chính phủ Italy đã siết chặt biện pháp hạn chế trên toàn quốc để phòng dịch COVID-19. Đêm 24/10, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ký sắc lệnh mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.