WHO hối thúc các nước ưu tiên hàng đầu chống dịch Covid-19

Hôm qua (6/3), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đề nghị tất cả các quốc gia trên thế giới đặt mục tiêu phòng chống dịch bệnh Covid-19 lên hàng đầu; đẩy mạnh sự hợp tác giữa các quốc gia; hạn chế những tranh cãi, tranh chấp.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: CNBC.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, dịch bệnh đang lan rộng về mặt địa lý và vô cùng đáng quan ngại. Do đó, WHO khuyến cáo tất cả các nước đặt việc ngăn chặn dịch làm ưu tiên lớn nhất.

Cũng tại cuộc họp báo, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc nên tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh, thay vì có những động thái trả đũa lẫn nhau như trong thời gian qua.

“Tôi nghĩ rằng Nhật Bản và Hàn Quốc đều đang làm rất tốt khi đối mặt với dịch bệnh này. Cả hai đều tăng quy mô hoạt động y tế công cộng của họ. Họ đang cứu mạng sống của người dân và tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào điều đó và không nhất thiết phải tranh cãi, đáp trả lẫn nhau về việc hạn chế đi lại. Điều rất quan trọng là mọi người nên hiểu rằng các loại hạn chế như vậy không hề giúp ích”, ông Mike Ryan nói.

Cũng tại cuộc họp báo, khi được hỏi về khả năng virus SARS-CoV-2 gây có thể không lây lan dễ dàng trong điều kiện thời tiết ấm những tháng mùa Hè tại châu Âu, ông Mike Ryan nhận định, ông rất hi vọng vào điều đó, song đến nay đến chưa hề có bằng chứng cho rằng điều này sẽ xảy ra. Ngoài ra, ông Mike Ryan cũng đánh giá cũng đánh giá cao việc Iran đẩy mạnh việc rà soát, kiểm soát dịch bệnh./.