An ninh chính trị nội bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh chính trị nội bộ. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Biểu dương những thành tích mà Cục An ninh chính trị nội bộ đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã xác định, công tác chính trị nội bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh chính trị nội bộ đã lập được nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thành tích vẻ vang, truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao tinh thần kiên định, vững vàng, trung thành, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo; chủ động nắm chắc tình hình của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ làm công tác an ninh chính trị nội bộ trong cuộc đấu tranh với thế lực thù địch. Đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ đã tạo ra những chiến công hiển hách trên tinh thần “còn Đảng là còn mình”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ, sau 35 năm đổi mới, tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế đã được nâng lên rõ rệt, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng Công an nhân dân nói chung, công tác an ninh chính trị nội bộ nói riêng.

Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức trong tình hình mới đặt ra nhiệm vụ nặng nề với lực lượng Công an nhân dân. Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; mệnh lệnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, Cục An ninh chính trị nội bộ đã chủ động thông tin, định hướng tuyên truyền về sự nỗ lực, đoàn kết của toàn dân, toàn quân ta trong phòng, chống dịch bệnh; qua đó, góp phần vào việc ngăn chặn dịch COVID-19 thành công bước đầu.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh của Cục An ninh chính trị nội bộ; sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ; chú trọng phát triển đảng viên mới; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thanh niên, phụ nữ; định hướng công tác giáo dục chính trị; phát động các phong trào thi đua, thực hiện hưởng ứng phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”… Đặc biệt, Cục An ninh chính trị nội bộ đã nỗ lực thực hiện tinh gọn bộ máy theo chủ trương của ngành công an – lực lượng đi đầu cả nước trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng an ninh chính trị nội bộ cũng luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện và trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ đối với Công an nhân dân; bảo đảm các phương châm “An ninh chủ động”, “Giữ vững bên trong là chính”, “Phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây mất ổn định” trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng. Trước mắt, toàn lực lượng cần tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.