Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận chủ động ứng phó với bão số 9

Cùng với đó, cơ quan chức năng rà soát, có phương án bảo vệ hoạt động nuôi trồng thuỷ sản; kiên quyết đưa người dân vào bờ, không để lại ở trên các lồng bè, chòi canh khi bão đổ bộ; trường hợp cần thiết phải tổ chức cưỡng chế để đảm bảo an toàn. Chính quyền cơ sở phải kiểm tra việc chấp hành của người dân, bố trí lực lượng bảo vệ tài sản dân đi tránh trú.

Để chủ động ứng phó với bão, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận thường xuyên theo dõi thông tin về cơn bão và thực hiện việc đảm bảo an toàn cho tàu thuyền; trong đó thông báo, hướng dẫn chỉ đạo chủ tàu, thuyền trưởng tuân thủ việc di chuyển tránh trú; hướng dẫn tàu vận tải, tàu vãng lai di chuyển, neo đậu tại các cảng; tại khu neo đậu tránh trú, cử cán bộ kỹ thuật kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu, không để người ở lại trên các tàu khi bão đổ bộ; rà soát, bố trí phương tiện ứng trực, sẵn sàng cứu hộ tàu khi có sự cố.

Theo đó, hiện nay, trên vùng biển phía Đông Philippines đã xuất hiện cơn bão Molave và sẽ đi vào Biển Đông trong ngày 26/10 – cơn bão số 9. Dự báo bão sẽ di chuyển nhanh, có cường độ rất mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng, gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Bộ. Cơn bão được nhận định có đường đi và cấp độ tương tự như bão số 12 (Damrey) đổ bộ vào tỉnh Khánh Hoà tháng 11/2017, đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, nhất là tỉnh Khánh Hoà.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người dân trên đảo, nhà giàn, giàn khoan dầu khí, các hoạt động khai thác trên biển, ven biển. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu du lịch, các khu vực có nguy cơ sạt lở ngay trong thành phố. Hướng dẫn, chỉ đạo triển khai chằng chống nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng, đặc biệt đối với các công trình cột, tháp cao, khu công nghiệp; tổ chức các tỉa cành cây. Chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ để đối phó với mưa, lũ lớn, ngập lụt, chia cắt kéo dài nhiều ngày. Triển khai đảm bảo an toàn hệ thống điện, thông tin liên lạc, an toàn giao thông nhất là đi lại khi có bão và khi mưa; sẵn sàng lực lượng, vật tư để cứu hộ, ứng cứu, khắc phục kịp thời các sự cố.

Ngoài ra, các tỉnh, thành phố nêu trên kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, cử người theo dõi tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, vùng ngập sâu, chia cách, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Kiểm tra, ra soát các hồ chứa thuỷ lợi, thủy điện đảm bảo an toàn hồ đập, hạ du hồ chứa, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp. Chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu về hồ đập, khẩn trương triển khai hoàn thành hoặc có phương án đảm bảo an toàn các công trình đang thi công. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Chính quyền các cấp tổ chức thông tin kịp thời cảnh báo đến tất cả đối tượng bị ảnh hưởng của cơn bão để chủ động đối phó.