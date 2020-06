Đảng bộ TP Hải Dương thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy

Đảng bộ thành phố Hải Dương là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được Tỉnh ủy Hải Dương chọn tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Để bảo đảm sự thành công của Đại hội, Thành ủy Hải Dương đã thực hiện đúng quy trình về nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, cơ cấu tham gia cấp ủy và các chức danh chủ chốt.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Dương là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hải Dương tiến hành bầu trực tiếp Bí thư.

Dự và chỉ đạo Đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Thành phố Hải Dương là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ của tỉnh Hải Dương; đồng thời, cũng là trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, Vùng Thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng. Đại hội cần tập trung thảo luận, làm rõ các biện pháp triển khai công tác quản lý đô thị, trật tự văn minh đô thị, xây dựng thành phố Hải Dương “xanh, thông minh, thân thiện, an toàn”.

Sau 2 ngày làm việc tích cực và khẩn trương, đại hội đã bầu ông Lê Đình Long – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXII tiếp tục giữ chức danh Bí thư Thành ủy Hải Dương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với số phiếu tín nhiệm cao.

Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ tới với các mục tiêu cơ bản như: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị; đổi mới, sáng tạo, huy động, sử dụng mọi nguồn lực, khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển thành phố Hải Dương nhanh, bền vững; củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2030 thành phố Hải Dương cơ bản trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn./.