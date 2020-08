Gần 660 đoàn trong nước và quốc tế đến viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi vòng hoa viếng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đã vào viếng.

Đoàn Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu và các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã vào viếng.

Đoàn Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm Trưởng đoàn; Đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm Trưởng đoàn; Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã vào viếng và chia buồn cùng gia quyến.

Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu, còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước.