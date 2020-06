Phó Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm 12 đại sứ nhiệm kỳ 2020-2023

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng 12 vị tân đại sứ vinh dự được Đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó trọng trách.- Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng 12 vị tân đại sứ vinh dự được Đảng, nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó trọng trách.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, sau hơn 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước không ngừng được nâng cao. Việt Nam vượt qua đại dịch COVID-19, tình hình trật tự, an toàn xã hội trong nước được bảo đảm; kinh tế Việt Nam tăng trưởng thuộc loại cao nhất khu vực và trên thế giới. Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời hướng về những ngày lễ lớn trong năm. Trong năm 2020, Việt Nam đảm nhận và đang thực hiện tốt nhiệm vụ kép là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN 2020. Đặc biệt, sự kiện Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVIPA) đánh dấu thời khắc lịch sử trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Phó Chủ tịch nước cho biết, trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, đã có nhiều tấm gương các vị sứ thần tài trí, dù đứng trước hiểm nguy vẫn ứng xử khôn khéo, làm cho ngoại bang phải nể phục. Ngày nay, với bối cảnh quốc tế mới, thế và lực mới của đất nước, yêu cầu đối với các đại sứ cũng cao hơn. Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại sứ tuyệt đối trung thành, đoàn kết, am hiểu, cẩn trọng, nhạy bén; xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Lưu ý tình hình đại dịch COVID-19 đã và đang tác động toàn diện, sâu sắc đến mọi mặt của đời sống quốc tế, bên cạnh đó là những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang nổi lên gay gắt do các hành động đơn phương, chính trị cường quyền, xem thường luật pháp quốc tế gia tăng, mà những diễn biến ngày càng phức tạp trên Biển Đông cho thấy rõ thực tế đó, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, bối cảnh tình hình phức tạp đặt ra nhiều thách thức khi các đại sứ đảm nhiệm trọng trách của mình.

Nhận nhiệm vụ tại những địa bàn quan trọng vừa là niềm vinh dự, tự hào, song cũng gắn với trách nhiệm mà các đại sứ sẽ gánh vác trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước tin tưởng rằng các đại sứ sẽ phát huy tốt kinh nghiệm, bản lĩnh ngành ngoại giao, nỗ lực không ngừng chung sức, đồng lòng cùng đồng chí, đồng bào trong nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại sứ cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và của ngoại giao Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Nhấn mạnh sự chủ động, tích cực, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong của ngoại giao, Phó Chủ tịch nước mong muốn, các đại sứ sẽ thực hiện “5 tiên phong”: Tiên phong trong việc thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với đối tác đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; nâng tầm đối ngoại đa phương; tiên phong trong triển khai ngoại giao kinh tế, góp phần phục hồi kinh tế-xã hội do ảnh hưởng đại dịch COVID-19; tiên phong trong đấu tranh chính trị-ngoại giao, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiên phong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế; tiên phong trong bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Ảnh: TTXVN Thay mặt 12 đại sứ vừa được bổ nhiệm, Đại sứ Việt Nam tại Mexico Nguyễn Hoành Năm hứa sẽ quyết tâm hoàn thành công việc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân giao phó; củng cố, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam với các nước đối tác; phát triển đất nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan đại diện. Phát huy tinh thần “lấy người dân, doanh nghiệp, địa phương là trung tâm phục vụ”, các đại sứ và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ duy trì liên lạc, trao đổi thường xuyên với bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy kết nối, hợp tác đàm phán để mở rộng thị trường, bạn bè; đa dạng hóa quan hệ với các nước đối tác.

Liên quan đến nhiệm vụ nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, Đại sứ Nguyễn Hoành Năm cho biết, các đại sứ sẽ chú trọng phát triển ngoại giao đa phương nhằm bảo vệ lợi ích Tổ quốc; gắn kết sự phát triển của Việt Nam và thế giới; quan tâm công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ kiều bào ở nước ngoài, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Các đại sứ sẽ làm tốt công tác cầu nối thông tin, góp phần vào công tác chuẩn bị, tổ chức và triển khai kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như chính sách phát triển đất nước nói chung trong thời gian tới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết, Bộ Ngoại giao sẽ cùng các đơn vị, cán bộ trong bộ và các đại sứ quán quán triệt, chỉ đạo triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; làm tốt 5 nhiệm vụ tiên phong được giao, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Danh sách 12 Đại sứ vừa được bổ nhiệm:

Ông Nguyễn Hoành Năm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Mexico, kiêm nhiệm Cộng hòa Honduras, Cộng hòa Guatemala, Cộng hòa El Salvador và Belize. Ông Nguyễn Tất Thành, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Australia, kiêm nhiệm Cộng hòa Vanuatu, Quần đảo Solomon, Papua và New Guinea, Cộng hòa Kiribati và Cộng hòa Nauru. Ông Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, kiêm nhiệm Ireland. Ông Phan Chí Thành, Tổng Thư ký Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trực thuộc Thủ tướng Chính phủ – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan. Ông Nguyễn Hồng Thạch, Tổng Biên tập Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Ukraine kiêm nhiệm Cộng hòa Moldova. Ông Nguyễn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Slovakia. Ông Trần Đức Hùng, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Đảng ủy-Đoàn thể Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Qatar. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE). Ông Ngô Toàn Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhà nước Kuwait. Ông Nguyễn Tiên Phong, Phó Chánh Văn phòng Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Pakistan, kiêm nhiệm Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan. Ông Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao kiêm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Malaysia. Ông Doãn Khánh Tâm, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Thông tin và Tư liệu, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao – được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mông Cổ.

Theo TTXVN