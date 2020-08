Chiều 17/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.