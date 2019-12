Thế “kiềng ba chân” vững chắc trong bảo vệ và phát triển đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng có chung biên giới, cùng là thành viên ASEAN; có các yếu tố tự nhiên tạo thành thế liên kết chặt chẽ, vững chắc “kiềng ba chân”, tạo điều kiện để ba nước hỗ trợ, bổ sung cho nhau, cùng tồn tại, phát triển và bảo vệ lẫn nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước. Thực tiễn lịch sử đã thể hiện nhu cầu khách quan về việc củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào, Lào – Campuchia. Thời gian qua, quan hệ giữa ba nước tiếp tục được củng cố, phát triển trên nhiều lĩnh vực, trên cơ sở tôn trọng độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, cùng có lợi.

Chương trình hợp tác “Tam giác phát triển” gắn kết khu vực Tây Nguyên của Việt Nam, các tỉnh Đông Bắc của Campuchia và Đông Nam của Lào được quan tâm thúc đẩy, đem lại hiệu quả tích cực, tạo cơ sở cho sự phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng của mỗi nước và chung cả ba nước.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, bên cạnh các vấn đề riêng của mỗi nước, Thủ tướng cho rằng, ba nước cùng bị tác động của các thách thức chung như tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, buôn bán người, di dân tự do, buôn lậu qua biên giới, đặc biệt sự chống phá của các thế lực thù địch. Điều đó đòi hỏi ba nước cần tăng cường hợp tác, nhất là về quốc phòng, an ninh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định tại mỗi nước cũng như khu vực để phát triển.

Phát biểu tại buổi tiếp, lãnh đạo Quân đội hai nước Lào và Campuchia trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành sự đón tiếp nồng ấm, tình cảm dành cho hai đoàn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh bày tỏ vinh dự và vui mừng sang dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, được gặp lại những người bạn, anh em thân thiết. Ông cũng vui mừng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả tốt đẹp của buổi diễn tập cứu nạn tại biên giới do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức tại huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) và tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân các Bộ tộc Lào, Bộ trưởng Chansamon Chanyalath cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân và nhân dân Việt Nam đã dành sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Lào anh em. Ông khẳng định, Quân đội Lào luôn kề vai sát cánh cùng Quân đội nhân dân Việt Nam để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng của Việt Nam năm 2020, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cho rằng, đây không chỉ là sự kiện lịch sử của Việt Nam mà là sự kiện lịch sử của cả 3 nước Đông Dương.Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamon Chanyalath bày tỏ vui mừng gặp những người bạn cũ nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đánh giá, 75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà Đảng và nhân dân giao phó. Ông bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao Quân đội nhân Việt Nam đã hoàn thành tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan.

Bộ trưởng Quốc phòng Lào cũng cho biết, cuối tháng 12 này, phía Lào sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào (30/10/1949-30/10/2019), để tỏ lòng biết ơn sự chí tình, chí nghĩa của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong đó, có mời các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện và người thân sang Lào để tham dự các sự kiện này.

Thủ tướng cũng đánh giá cao ba Bộ Quốc phòng đã tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như ADMM và ADMM+ để ba nước có được tiếng nói chung, nhằm đóng góp hiệu quả hơn vào các cơ chế khu vực, qua đó nâng cao vị thế và vai trò mỗi nước.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh cao tình cảm, trách nhiệm, sự tâm huyết của cá nhân hai Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia. Thủ tướng đánh giá cao Bộ Quốc phòng ba nước đã chủ động nghiên cứu, thống nhất triển khai nhiều hình thức hợp tác, nổi bật là duy trì gặp gỡ giao lưu hằng năm và đột xuất giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng ba nước để trao đổi những vấn đề tác động đến quốc phòng, an ninh của ba nước; tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới tại khu vực Tam giác phát triển, nhất là các vụ thiên tai xảy ra thì lực lượng quốc phòng ba nước đều hỗ trợ, chia sẻ; chia sẻ thông tin nhằm nắm chắc tình hình, âm mưu ý đồ chống phá của các thế lực đối lập, thù địch để xử lý kịp thời; phối hợp bảo đảm an ninh khu vực biên giới chung, nhất là khu vực Tam giác phát triển nhằm phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm ma túy, buôn bán người, di dân tự do, buôn lậu qua biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân biên giới ba nước giao thương, phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, công tác hỗ trợ đào tạo sĩ quan giữa ba nước được đẩy mạnh và Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này.

Với truyền thống quan hệ hữu nghị giữa ba nước, trong đó có mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội ba nước, Thủ tướng tin tưởng, nhất định trong thời kỳ mới sẽ luôn đoàn kết thống nhất, cùng hỗ trợ nhau phát triển, giữ gìn độc lập, tự do của mỗi nước.Thủ tướng cũng hoan nghênh kết quả trao đổi giữa ba Bộ trưởng và đề nghị lãnh đạo quân đội ba nước phát huy vai trò chủ động, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung đã triển khai hiệu quả; nghiên cứu, sáng tạo các hình thức hợp tác mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần duy trì hòa bình ổn định tại khu vực, nâng cao vị thế của mỗi nước trên trường quốc tế.

Đức Tuân/Chinhphu.vn