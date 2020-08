Thủ tướng: Công an nhân dân cần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội

Đã đăng vào 17 Tháng 8, 2020 lúc 8:15

(kontumtv.vn) – Sáng 16/8, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn.

Dự Lễ còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng – Hoàng Trung Hải. Cùng dự còn có các Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự lễ còn có đại diện Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các nước và tổ chức quốc tế.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an để ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong thời gian qua.

Coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được xây dựng, tôi luyện, trưởng thành và ngày càng lớn mạnh qua các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng giao phó cho lực lượng Công an nhân dân những trọng trách lớn lao và lực lượng Công an nhân dân đã không phụ lòng tin đó, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng to lớn vào những thành tựu chung của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt xung kích trên mặt trận đấu tranh bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ vì sự bình yên của đất nước và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân; sát cánh cùng quân dân ta tích cực chiến đấu đánh thắng quân xâm lược, góp phần bảo vệ toàn vẹn biên giới, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quốc tế.

Lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền những chủ trương, những quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Lực lượng Công an đã đấu tranh có hiệu quả làm thất bại âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, các hoạt động gây rối an ninh trật tự, các thế lực thù địch phản động, khủng bố; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các công trình quan trọng của đất nước,…

Lực lượng Công an thực hiện nhiều chủ trương, nhiều giải pháp hiệu quả triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về kinh tế ma túy, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Điều tra khám phá nhiều vụ trọng án như vụ án kinh tế tham nhũng nghiêm trọng quy mô lớn, phức tạp, thu hồi cho Nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Gần đây, lực lượng Công an đã quyết liệt thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “chống dịch như chống giặc”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đề xuất phương án cách ly, ngăn chặn dịch bệnh, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Bên cạnh những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 70 năm qua, thời gian qua, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, đổi mới bộ máy phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Trong 15 năm qua, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cả nước, trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn cơ sở.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức quần chúng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

“Từ những hoạt động thiết thực của phong trào, hình ảnh người chiến sỹ Công an ngày càng gần gũi, gắn bó với nhân dân, được dân quý, dân yêu, dân tin tưởng. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình, luôn coi danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an trong quá trình bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự cuộc sống bình yên, hành phúc của nhân dân ta.

Cần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ Công an.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức nặng nề và khó khăn, Thủ tướng đề nghị, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Công an nhân dân cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh trật tự, kỷ cương để phát triển đất nước.

Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ đối với Công an nhân dân. Trọng tâm là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thủ tướng nhấn mạnh phương châm: “An ninh, chủ động, giữ vững bên trong là chính, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ, nhân tố có thể gây bất ổn định trong lĩnh vực an ninh trật tự, xây dựng lực lượng”.

Trước mắt, lực lượng Công an tập trung chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Đồng thời, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt quan điểm “lấy dân, làm gốc dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, gắn bó máu thịt với nhân dân”. Công an xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ gần gũi, thân thiết với nhân dân, nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong những lúc khó khăn.

Thủ tướng nêu rõ: “phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện cửa quyền, quan liêu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân. Trong giải quyết công việc cần đa dạng hóa các hình thức và tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng, củng cố thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới”.

“Dân vận khéo, việc gì cũng thành công” – Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần này và yêu cầu lực lượng Công an coi vận động quần chúng là biện pháp chiến lược cơ bản làm nền tảng cho các biện pháp, cách làm, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự là của toàn dân, phát huy cao độ, ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

“Cần tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả các mục tiêu chính trị, kinh tế -xã hội, đối ngoại của đất nước” – Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Theo đó, lực lượng Công an chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra bị động, bất ngờ, khủng bố, bảo đảm an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh xã hội, an ninh ở các địa bàn chiến lược. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, trước mắt tập trung bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đấu tranh quyết liệt, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các loại tội phạm, đồng thời kiềm chế việc gia tăng và kéo giảm, đẩy lùi tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp, bảo đảm điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tập trung giải quyết tốt, kịp thời các vụ việc, vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân, các cơ quan tư pháp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Về xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ cấu tổ chức các đơn vị, địa phương, bảo đảm khoa học, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu phát triển, sử dụng hiệu quả biên chế và kết hợp tinh giản biên chế. Có cơ chế phối hợp, phân công, phân cấp quản lý cụ thể, rõ ràng hơn, gắn quyền hạn, trách nhiệm; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an cần xác định không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực sự thấm nhuần, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu.