Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Singapore – Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực và các biện pháp toàn diện của Chính phủ Singapore nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh và giảm thiểu tác động về kinh tế-xã hội của COVID-19, tin tưởng Singapore sẽ sớm khống chế hoàn toàn được dịch.

Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam về chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, vừa tích cực phòng chống dịch; nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và khu vực trong bối cảnh hiện nay, đánh giá cao việc hai nước hỗ trợ nhau vật tư y tế và phối hợp hồi hương công dân; cảm ơn sự ủng hộ, đóng góp tích cực của Singapore và cá nhân Thủ tướng Lý Hiển Long vào thành công của Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN và ASEAN+3 về ứng phó COVID-19 (14/4/2020).

Thủ tướng Lý Hiển Long bày tỏ ấn tượng về thành công của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ vật tư y tế cho Singapore, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và đối tác tin cậy giữa hai nước. Thủ tướng Lý Hiển Long đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 nhằm thúc đẩy hợp tác nội khối cũng như giữa ASEAN với các đối tác quan trọng trong ứng phó và giảm thiểu tác động nhiều mặt của dịch bệnh.

Hai Thủ tướng nhất trí cùng nỗ lực giữ đà phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Singapore thông qua duy trì tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương, tiếp tục tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang gặp nhiều thách thức.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác bảo đảm an ninh lương thực, hoan nghênh các bộ, ngành chức năng hai nước trao đổi để sớm ký thỏa thuận song phương về thương mại gạo, theo đó Singapore sẽ nhập khẩu gạo Việt Nam ổn định và lâu dài. Hai bên cũng nhất trí trao đổi kế hoạch sớm mở lại đường bay, dần khôi phục đi lại một cách an toàn giữa hai nước nhằm đón đầu, tạo cú huých mới cho quan hệ thương mại-đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước giai đoạn hậu dịch. Thủ tướng Lý Hiển Long đề xuất hai nước cân nhắc thiết lập cơ chế “làn xanh” để tạo thuận lợi cho việc di chuyển phục vụ các mục đích thiết yếu.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của Singapore trong điều phối quan hệ ASEAN-EU nhiệm kỳ 2018-2021. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do và an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông, nhất trí cùng nỗ lực giữ gìn đoàn kết và lập trường chung của ASEAN, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Vũ Phong/Chinhphu.vn