Tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công bảo đảm kết nối, tích hợp

Thông báo kết luận nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, Chính phủ đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử nhằm hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử để chỉ đạo triển khai. Ngày 07 tháng 3 năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 -2020, định hướng tới 2025. Với sự chỉ đạo chung của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, sự điều phối của Văn phòng Chính phủ trước đây và Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay, thể chế và hệ thống làm nền tảng cho Chính phủ điện tử đã được quan tâm xây dựng, một số hệ thống lớn đã được thiết lập, đưa vào vận hành thử nghiệm và đạt kết quả bước đầu khả quan.

Thời gian qua, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam đã có những tiến bộ. Đến hết quý III/2019, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được cung cấp tại các Bộ, cơ quan trung ương là 1.720 dịch vụ, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến là 47,7%; tại các địa phương là 46.660 dịch vụ với tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến là 17,3%. Tuy nhiên, số lượng dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến còn ít, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Việc khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia là một dấu mốc quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, tạo một kênh giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước, giúp công khai minh bạch giữa người xử lý, giải quyết dịch vụ công với người được cung cấp dịch vụ công thông qua mạng điện tử, từ đó chống được nạn cửa quyền hách dịch, chống tiêu cực, ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt và tạo môi trường đầu tư kinh doanh.

Trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, dịch vụ công trực tuyến là một trong những tiêu chí quan trọng thể hiện tinh thần phục vụ của Chính phủ đối với doanh nghiệp, người dân và toàn xã hội. Cổng dịch vụ công ra đời thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Việc tích hợp dịch vụ lên Cổng dịch vụ công quốc gia là công việc thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng với mục tiêu xuyên suốt là lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức là thước đo chất lượng cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ công.

Để Cổng dịch vụ công quốc gia hoạt động thực chất, liên tục và có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến người dân, doanh nghiệp giữa nội bộ các cơ quan để từ đó đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất, lấy người dân làm trung tâm; tiếp tục nâng cấp Cổng dịch vụ công của Bộ, địa phương mình để bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng dịch vụ công quốc gia; nâng cấp, hoàn thiện các dịch vụ công trước khi đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia và đẩy mạnh thanh toán điện tử.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo kỹ năng, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, công nghệ. Cần sử dụng cán bộ trẻ có trí tuệ, năng lực, cống hiến, không để chảy máu chất xám; thực hiện nghiêm Bản cam kết đồng hành cùng Văn phòng Chính phủ xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, từ đó đưa ra hệ thống tổng thể các cơ sở dữ liệu cần thiết phải xây dựng để phục vụ kết nối, liên thông dữ liệu; có phương án đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc, từ đó xác định rõ những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đẩy nhanh việc xây dựng khung pháp lý trong tháng 1/2020 để tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện trên Cổng dịch vụ công: Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chính phủ dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử; Bộ Công an trình Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân; Văn phòng Chính phủ trình Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

An toàn, an ninh thông tin là vấn đề lớn. Phải bảo đảm sự ổn định, thông suốt của cả hệ thống Cổng dịch vụ công; phát triển hạ tầng thông tin đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời phải bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống thông tin quan trọng quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông cần phát huy vai trò, trách nhiệm chính trong xây dựng Chính phủ điện tử, chỉ đạo thực hiện bảo đảm an toàn, an ninh thông tin đối với các hạng mục trong Chính phủ điện tử, trong đó có hệ thống cổng dịch vụ công; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Văn phòng Chính phủ trong việc bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra lộ lọt thông tin, dữ liệu.

Minh Hiển/Chinhphu.vn