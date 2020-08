Trách nhiệm người đứng đầu trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và lãnh đạo tỉnh Hải Dương kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung Ký túc xá trường Đại học Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tương tự, ngay sau khi phát hiện ca nhiễm SARS-COV-2 đầu tiên, thành phố Hải Dương lập tức thực hiện cách ly xã hội. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đề nghị ngành Y tế nhanh chóng khôi phục toàn bộ hệ thống máy xét nghiệm COVID-19 của 4 cơ sở tại địa phương, tiến hành xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng với dự kiến 1.500 mẫu/ngày.

Xác định nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao, Hải Dương tiếp tục triển khai quyết liệt biện pháp khoanh vùng, dập dịch, truy vết, xét nghiệm các trường hợp F1; đồng thời yêu cầu mở rộng xét nghiệm các trường hợp F2; lấy mẫu của nhân viên y tế và bệnh nhân ở các bệnh viện, phòng khám và khu vực nghi ngờ… trên tinh thần “tập trung truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu, xét nghiệm nhanh nhất có thể”. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, tỉnh Hải Dương đã triển khai mạnh mẽ, kịp thời, đúng đắn các giải pháp. Trong 3 ngày liên tiếp (từ ngày 19-21/8), địa phương không ghi nhận ca nhiễm mới, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát.

Với hơn 100 km biên giới, trong đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch tiếp giáp biên giới, UBND tỉnh An Giang đã khẩn cấp chỉ đạo các địa phương, đặc biệt các huyện biên giới tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh khởi tố, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; cơ sở lưu trú tiếp nhận người nhập cảnh trái phép, đặc biệt là cá nhân, tổ chức, đường dây đưa người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, An Giang khởi động, kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh, không để bị động.

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công điện hỏa tốc yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương chỉ đạo tổ chức lại hoạt động các tổ công tác của các thôn, bản, khu phố; bố trí mỗi thôn, khu có từ 1-2 tổ công tác phù hợp với tình hình thực tiễn và hiệu quả trong triển khai phòng, chống dịch. Theo đó, Tổ công tác có trách nhiệm kiểm soát biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là tình hình người nước ngoài, người từ các địa phương khác về tạm trú, thuê nhà, thuê khách sạn; cập nhật thông tin vào tờ khai y tế; chủ động phát hiện các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm…

Tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các địa phương khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó chú ý duy trì 62 chốt chặn, với hàng trăm chiến sĩ trên tuyến biên giới, nhằm kiểm soát, ngăn chặn triệt để việc xuất nhập cảnh trái phép. Cùng với duy trì chốt kiểm soát, các đồn biên phòng ở Bình Phước còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân các xã vùng biên hiểu rõ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19, cần sự vào cuộc tích cực, chủ động của tất cả các tỉnh, thành phố, trong đó có vai trò quan trọng của người đứng đầu. Không một địa phương nào được phép lơi lỏng, chủ quan, cho rằng “ổ dịch chỉ ở Đà Nẵng – Quảng Nam”. Chỉ một mắt xích lỏng lẻo, quản lý không chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, thực hiện không nghiêm một trong các biện pháp phòng, chống dịch, thì mọi nỗ lực cố gắng và thành quả đã đạt được có thể bị vô hiệu hóa… Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc mời các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý nhập cảnh vào Việt Nam, đồng thời có biện pháp cách ly phù hợp, đảm bảo an toàn.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ”; tránh tâm thế trông chờ, thụ động; rà soát tất cả kịch bản ứng phó phòng, chống dịch trên nhiều cấp độ, trong đó chú ý nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19 để truy vết, giám sát, cách ly, khoanh vùng, dập dịch.

Dịch bệnh càng diễn biến phức tạp, khó lường, càng cần sự chủ động, quyết liệt, nhạy bén của người đứng đầu chính quyền các cấp. Trong việc mua sắm vật tư, máy móc, sinh phẩm…, nhiều địa phương đề nghị sớm tháo gỡ cơ chế, hướng dẫn về chuyên môn, tư vấn loại máy, hóa chất, vật tư để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó tránh những vụ việc đáng tiếc như vụ mua máy xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, làm sao để việc mua sắm máy móc, sinh phẩm bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nhà nước, đồng thời đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sự thành công của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn trước đây, đã chứng minh sức mạnh đoàn kết đồng lòng của toàn dân, toàn quân ta, trong đó có vai trò chủ động, tích cực của chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các địa phương. “Đứng mũi, chịu sào”, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc triển khai các biện pháp, quyết sách về phòng chống dịch bệnh, người đứng đầu chính quyền các cấp còn trực tiếp, đồng hành cùng nhân dân, chuyển tinh thần “chống dịch như chống giặc” của Chính phủ thành hành động kịp thời, hiệu quả, nhằm đẩy lùi đại dịch COVID-19.