Việt Nam, Na Uy chia sẻ quan điểm chung về nhiều vấn đề quốc tế

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Soreide. Ảnh: VGP/Hải Minh

Chiều 26/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Ine Eriksen Soreide để trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương và phối hợp giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương.

Tại cuộc điện đàm, hai bên hài lòng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương đang phát triển tốt đẹp, nhất là việc triển khai và thực hiện những thỏa thuận trong chuyến thăm Na Uy của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tháng 5/2019 và nhất trí phối hợp, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Na Uy (1971-2021).

Hai bên thảo luận và nhất trí tăng cường quan hệ kinh tế-thương mại, trong đó có việc thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (khối EFTA, gồm 4 nước: Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein và Iceland) để hỗ trợ cho hai nền kinh tế giảm thiểu tác động do dịch COVID-19 gây ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy đánh giá cao những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam, cho rằng đây là những kinh nghiệm tốt, cách làm hay và hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng Na Uy chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp các nỗ lực phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ nhau trong công tác bảo hộ công dân; hoan nghênh các sáng kiến của Na Uy phối hợp với Liên Hợp Quốc hỗ trợ cho các nước đang phát triển khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 cũng như thúc đẩy nghiên cứu vaccine.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy bày tỏ hài lòng về sự hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, nhấn mạnh hai bên chia sẻ nhiều quan điểm chung về các vấn đề quốc tế, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp và phát triển bền vững.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục tăng cường phối hợp khai thác tốt các tiềm năng hợp tác trong quan hệ ASEAN-Na Uy trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 cũng như thúc đẩy hợp tác tại Liên Hợp Quốc khi Việt Nam đảm đương cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2020-2021./.

Hải Minh/Chinhphu.vn