Kinh tế 7 tháng đầu năm chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 9%

(kontumtv.vn) – Chỉ số phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tháng 7 năm 2021 tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng giảm trên 21%, nguyên nhân do lượng đá xây dựng tồn kho lớn nên các doanh nghiệp hạn chế khai thác; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm gần 2% chủ yếu do các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn thiếu nguyên liệu hoạt động; ngành sản xuất và phân phối điện tăng gần 20%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm hơn 2% so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ; sản lượng một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng trưởng ổn định, ước thực hiện trong 7 tháng đầu năm cơ bản đạt kế hoạch.

Thanh Tùng – Đức Thắng