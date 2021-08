Bảo đảm đủ sản lượng nông sản cho nhu cầu tiêu dùng trong dài hạn

Khách hàng mua rau, củ quả tại một siêu thị ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Đảm bảo cung ứng, lưu thông

Theo báo cáo của Tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại TP Hồ Chí Minh, hơn 1 tháng kể từ khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam lần lượt áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những khó khăn trong việc cung ứng, lưu thông nông sản thực phẩm giữa các địa phương trong khu vực đã cơ bản được tháo gỡ.

Đến nay, tổ công tác đã tập hợp được 1.166 đầu mối cung cấp nông sản và thực phẩm gồm: rau củ 317 đầu mối, trái cây 302 đầu mối, thủy hải sản – chăn nuôi 423 đầu mối, lương thực 72 đầu mối và 52 đầu mối các mặt hàng khác.

Các đầu mối cung cấp hàng hóa đa dạng từ hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, trang trại đến cơ sở kinh doanh nhỏ, doanh nghiệp và các ban quản lý chợ đầu mối. Trang web kết nối cung cầu sản phẩm của tổ công tác cũng giúp đẩy nhanh tiến độ kết nối và mua bán nông sản trong thời gian các địa phương áp dụng biện pháp phòng, chống dịch.

Ngoài ra, tổ công tác đã ứng dụng mạng zalo và email vào việc gửi thông tin các đầu mối cung cấp đến các tiểu thương tại chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền và Hóc Môn của TP Hồ Chí Minh. Hệ thống nhân viên mua hàng các siêu thị giúp các đầu mối mua bán trực tiếp với nhau.

Mỗi ngày, tổ công tác kết nối tiêu thụ trên 40 đơn hàng với sản lượng từ 200 – 400 tấn, chủ yếu gồm: khoai lang, chuối, nhãn, dừa uống nước, thủy sản, các loại rau gia vị, củ quả. Ước tính, mỗi tỉnh có trung bình 30 đơn vị/ngày bán hàng thành công nhờ các thông tin kết nối của tổ công tác.

Thời gian tới, lượng hàng hóa được tiêu thụ thông qua tổ công tác dự báo tiếp tục tăng nhanh khi tiểu thương các chợ đầu mối lớn tại TP Hồ Chí Minh được hoạt động trở lại; nhiều tiểu thương đã bắt đầu liên hệ các đầu mối đặt hàng.

Trong khi đó, theo Bộ Công Thương, giá lúa gạo tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần ít biến động. Tình hình tiêu thụ lúa gạo có khá hơn do việc tích cực tháo gỡ của địa phương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua.

Tuy nhiên, việc thu mua và tiêu thụ một số cây ăn quả vẫn bị ảnh hưởng do thiếu nhân công thu hoạch. Tiến độ thu mua chậm, một số thương lái ngưng thu mua, phương tiện vận chuyển giảm, chi phí vận chuyển tăng. Thêm vào đó, thị trường Trung Quốc siết chặt kiểm soát dịch bệnh, dẫn đến giá bán nhiều loại trái cây như: thanh long, nhãn, chôm chôm, dứa đều thấp.

Cụ thể, thanh long đang thu hoạch chính vụ tại các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, giá bán tại vườn đối với thanh long ruột trắng chỉ từ 2.000 – 3.000 đồng/kg; thanh long ruột đỏ từ 3.000 – 5.000 đồng/kg. Với giá bán hiện nay, nông dân sản xuất không có lãi và lỗ với những hộ đầu tư thâm canh cao.

Một số vùng đang thu hoạch nhãn chính vụ cũng tiêu thụ chậm, gặp khó khăn do thiếu thương lái thu mua. Nông dân phải để lưu trái trên cây, dẫn đến giá thu mua giảm bằng khoảng 50% so với năm trước. Nhãn Eldor tại vườn có giá từ 8.000 – 10.000 đồng/kg; nhãn xuồng cơm vàng từ 10.000 – 15.000 đồng/kg. Các tỉnh Long An, Đồng Tháp có diện tích chanh lớn cũng gặp tình trạng khó tiêu thụ, giá bán đang ở mức rất thấp từ 1.500 – 2.000 đồng/kg nhưng vẫn ít thương lái thu mua.

Về chăn nuôi, nguồn cung sản phẩm chăn nuôi trong vùng vẫn duy trì đa dạng và không có biến động. Nguồn cung thịt lợn và trứng gia cầm cung ứng đủ cho hệ thống siêu thị, các mặt hàng thịt đông lạnh vẫn được các doanh nghiệp nhập khẩu về theo nhu cầu thị trường. Giá sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tại các tỉnh phía Nam cũng ghi nhận đang giảm. Cụ thể, thịt lợn hơi ở mức từ 50.000 – 54.000 đồng/kg, giảm khoảng 15% so với tháng trước; thịt gà siêu thịt công nghiệp phổ biến thấp dưới 10.000 đồng/kg, thịt gà lông màu nuôi ngắn ngày khoảng từ 25.000 – 28.000 đồng/kg. Với việc giảm mạnh cầu do giãn cách xã hội, các sản phẩm chăn nuôi lợn và gia cầm từ 1 – 2 tháng tới có thể tiếp tục khó khăn.