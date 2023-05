Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Công an tiếp tục hỗ trợ đăng kiểm viên

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, việc Bộ Công an quan tâm, chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ, bố trí lực lượng cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ dân sự trong suốt thời gian vừa qua đã từng bước giảm bớt khó khăn, phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.

Để góp phần khôi phục hoạt động của các dây chuyền kiểm định do thiếu đăng kiểm viên trong thời gian Bộ Giao thông vận tải chưa bổ sung được nhân lực, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng cán bộ, chiến sỹ của Bộ Công an tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc, đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cũng có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cho phép tiếp tục bố trí thêm lực lượng đăng kiểm viên quân đội tham gia hỗ trợ công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm.