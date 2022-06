Bộ GTVT sẽ kiểm định hiện trạng cầu Long Biên trước khi sửa chữa lớn

Câu chuyện về việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn chạy tàu tại cầu Long Biên đã được các cơ quan chức năng đặt vấn đề từ nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết. Nhưng mỗi lần xuất hiện các sự cố như thủng đường, gãy lan can hay thậm chí là rơi các tấm đan dành cho người đi bộ thì câu chuyện an toàn cho người đi bộ, người điều khiển phương tiên giao thông qua lại cầu Long Biên lại được bàn luận.

Bộ Giao thông vận tải sẽ kiểm định hiện trạng cầu Long Biên trước khi sửa chữa lớn. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Đánh giá về vấn đề này, nhiều chuyên gia giao thông nhìn nhận, các sự cố trên tại cầu Long Biên có thể vẫn xảy ra khi kinh phí dành cho duy tuy bảo trì cây cầu rất hạn hẹp, thậm chí trong kinh phí hạn hẹp đó thì phần lớn dành cho việc duy tuy, bảo trì phần đường dành cho đường sắt, còn phần đường dành cho đường bộ là chấp vá, hỏng đâu sửa đấy.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Lê Hoàng Minh, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, qua kiểm tra, Vụ ghi nhận đơn vị quản lý vận hành bảo trì cầu Long Biên vẫn đảm bảo việc an toàn chạy tàu và đi lại của người dân trong bối cảnh khó khăn về kinh phí.

Tuy nhiên, trước những sự cố xảy ra tại phần đường dành cho bộ hành thời gian gần đây, Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu các đơn vị quản lý thực hiện ngay việc bảo trì, vá ổ gà làm thêm hoặc có những cảnh báo để người dân biết được thực trạng của cầu.

Về giải pháp ngắn hạn, ông Lê Hoàng Minh cho hay sẽ ưu tiên cấp thêm kinh phí để sửa chữa nhưng đoạn hư hỏng trong phần dành cho đường bộ tại cầu Long Biên. Tuy nhiên về lâu dài, phải có kế hoạch sửa chữa tổng thể.

Ông Lê Hoàng Minh cho hay, trong kế hoạch năm 2022, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai gói kiểm định chất lượng tổng thể cầu Long Biên. Sau khi có kết quả kiểm định mới có thể đề xuất phương án xử lý tổng thể.

Mặc dù vậy, ông Lê Hoàng Minh thừa nhận, để sửa chữa, trùng tu cầu Long Biên một cách tổng thể, toàn diện, cần nguồn kinh phí lớn. Chẳng hạn, việc sơn lại toàn bộ cầu Long Biên cũng cần kinh phí lên tới 70 tỷ đồng. Hiện nay, việc duy tu, bảo trì cầu Long Biên vẫn đang sử dụng nguồn tiền kinh tế sự nghiệp đường sắt với kinh phí nhỏ giọt nên không thể cải thiện hình ảnh cầu Long Biên.

Về phía Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sau khi có sự cố xảy ra, VNR đã có công điện khẩn đề nghị các đơn vị tăng cường các giải pháp đảm bảo chạy tàu và đường bộ hành tại cầu Long Biên.

Ông Tạ Quang Sơn, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải (đơn vị duy tu, bảo trì cầu Long Biên) cho hay, về phần dành cho chạy tàu, mỗi năm công ty thực hiện 4 lần bảo dưỡng, chủ yếu thực hiện các công việc nưh cạo gỉ sắt và sơn lại, thay thế gia cố tà vẹt, ốc vít, vệ sinh cầu… Trong khi đó, phần dành cho bộ hành thì kinh phí hạn hẹp hơn chủ yếu chỉ đủ kinh phí thay thế các tấm đan bê tông cũ, hỏng hay vá ổ gà làm lại một số lan can sắt bị hư hỏng…

“Tuy vậy, trong kinh phí hạn hẹp, công ty cũng đã dành ưu tiên kinh phí để sửa chữa những đoạn cấp bách; đồng thời, tăng cường nhân sự tuần đường để kịp thời phát hiện những đoạn hư hỏng để sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên cầu”, ông Tạ Quang Sơn chia sẻ.