Kinh tế Các cơ sở kinh doanh mong hoạt động khởi sắc trong năm mới

(kontumtv.vn) – Năm 2021 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức đối với các cơ sở kinh doanh do dịch Covid-19 phức tạp. Đón năm mới 2022, hầu hết các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Kon Tum đều mong dịch bệnh sớm qua đi, hoạt động sẽ có sự phát triển khởi sắc.

Hiện nay, cơ sở kinh doanh, hàng quán phục vụ ăn uống, giải trí trên địa bàn thành phố Kon Tum đã hoạt động trở lại. Xác định Tết Dương lịch là thời điểm để vớt vát lại doanh thu, quán Green HighLand Coffee vừa tăng cường phục vụ vừa ưu tiên đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho khách hàng. Trong năm qua, dịch bệnh Covid-19 phức tạp nhưng không vì thế mà cơ sở ngừng hoạt động. Theo đó, cơ sở đã linh hoạt cắt giảm nhân viên, đẩy mạnh dịch vụ bán hàng oline. Nhờ vậy, doanh thu có thể không bằng trước kia nhưng cơ bản đủ để duy trì hoạt động. Anh Trịnh Tuấn Kiệt, chủ quán Green HighLand Coffee cho hay: “Năm vừa rồi vì dịch Covid-19 cho nên cơ sở doanh thu cũng giảm 3 phần so với chưa có dịch nhưng mà cũng may mắn là tỉnh Kon Tum vẫn phòng chống dịch Covid-19 rất là tốt cho nên cơ sở vẫn có thể là mở cửa và bán hàng đều. Năm nay tôi mong muốn dịch sẽ hạn chế lại và mọi người tuân thủ tốt nguyên tắc 5K, các cơ sở có thể buôn bán tốt.”

Cùng chung hoàn cảnh như những cơ sở kinh doanh ăn uống nhưng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, spa, phòng tập gym…khó khăn hơn vì thời gian đóng cửa năm 2021 khá dài. Các cơ sở này phải đối mặt với thiếu hụt kinh phí và mất đi khách hàng. Do đó, khi được mở cửa trở lại dù phải giới hạn số lượng khách nhưng cũng là khởi đầu tốt cho các cơ sở trong năm mới. Chị Nguyễn Hồng Tú Trinh, chủ Spa Trinh Nguyễn cho biết: “Năm vừa qua vì tình dịch Covid-19 nên cửa hàng của tôi đóng cửa 6 tháng và vừa mới được hoạt động gần trở lại đây cho nên là rất phấn khởi. Khi mở cửa trở lại khách hàng đến ủng hộ rất là đông. Mong muốn của tôi là đẩy lùi được dịch Covid-19 để các hoạt động được trở lại bình thường, các cơ sở kinh doanh khôi phục lại kinh tế.”

Dịch bệnh Covid-19 có thể còn kéo dài, khó khăn có thể lớn hơn nữa. Vì vậy, bên cạnh sự hỗ trợ, đồng hành của Nhà nước, địa phương thì các cơ sở kinh doanh đang hướng tới sự linh hoạt, chủ động trong hoạt động kinh doanh đi đôi với phòng, chống dịch./.

Cát Tiên – Văn Hiển