Kinh tế Chỉ số sản xuất công nghiệp trong quý I/2023 tăng so với cùng kỳ

(kontumtv.vn) – Trong quý I/2023, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định và có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ năm trước. Hầu hết các ngành sản xuất đều có chỉ số sản xuất tăng.

Một số nhóm ngành như sản xuất, phân phối điện có chỉ số sản xuất tăng do thời tiết tương đối thuận lợi, lượng mưa lớn và mùa mưa kết thúc chậm hơn. Hiện nay lượng nước trên các hồ chứa vẫn đảm bảo cho các nhà máy hoạt động ổn định nên sản lượng điện sản xuất tăng cao so cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải hoạt động ổn định so cùng kỳ. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trong quý I/2023 tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khoảng 10%; ngành khai khoáng tăng gần 20%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định với mức tăng khoảng 12%./.

Hơ Jan – Thanh Hà