Chính phủ đã xem xét kỹ về chương trình phục hồi kinh tế

Nổi bật là kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số CPI tháng 11 tăng 0,32% so tháng 10; 11 tháng tăng 1,84% so cùng kỳ, thấp nhất từ 2016. Thị trường tiền tệ, tỷ giá ổn định, lãi suất tiếp tục duy trì mặt bằng thấp.

Sản xuất công nghiệp được phục hồi ở hầu hết các địa phương, nhất là khu vực phía Nam; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 5.5% so với tháng trước, 11 tháng tăng 3,6%. Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 600 tỷ USD, tăng 22,3%, trong đó xuất khẩu tăng 17,5%; tháng 11 là tháng thứ 3 liên tiếp xuất siêu, góp phần vào kết quả 11 tháng xuất siêu 225 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 tăng 6,2% so tháng trước. Thu NSNN 11 tháng tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 103,4% dự toán năm. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng 11 tăng 44,6% và tăng 38% về vốn, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% so với tháng 10; 11 tháng có 146,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trở lại hoạt động.

Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đến nay đã hỗ trợ hơn 28 triệu đối tượng theo Nghị quyết 68, với tổng kinh phí giải ngân gần 29 nghìn tỷ đồng. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, nước ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường (số ca lây nhiễm trong cộng đồng liên tục tăng những ngày qua); việc bảo đảm các cân đối lớn và giữ ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; lạm phát chịu sức ép từ giá nguyên nhiên vật liệu, chi phí logistic tăng cao; giải ngân vốn đầu tư công chậm; nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực khôi phục lại sản xuất kinh doanh nhưng vẫn gặp khó khăn do thiếu lao động, nguyên liệu và vốn…