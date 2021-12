Kinh tế Công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2021

(kontumtv.vn) – Sáng ngày 28/12, Cục Thống kê tỉnh đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội năm 2021.

Theo số liệu thống kê, so với năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP – theo giá so sánh năm 2010 ước tăng 6,47%; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.500 tỷ đồng, đạt 131,8% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 15,4%. Tổng chi ngân sách nhà nước ước 8.778 tỷ đồng, đạt 83,6% nhiệm vụ chi và tăng 9,5%. Vốn đầu tư thực nhiện trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng 21,27%. Chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng 12,55%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ trên địa bàn ước đạt hơn 20.064 tỷ đồng, tăng 12,57%. Chỉ số tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 tăng 1,83% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm cả năm 2021 ước đạt hơn 74.140 ha. Tổng diện tích gieo trồng cây lâu năm ước đạt hơn 116.000 ha. Tổng đàn trâu, bò, heo đều tăng hơn so với năm trước.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực Nông – Lâm – Thủy sản chiếm 20,19%; khu vực Công nghiệp – Xây dựng chiếm 28,64%; khu vực dịch vụ chiếm 42,61%. Theo Cục thống kê, cơ cấu kinh tế phản ánh đúng thực trạng kinh tế đang có xu hướng chuyển dần từ nông nghiệp sang công nghiệp, xây dựng và dịch vụ./.

