Đại dịch hoành hành, nhiều dự án FDI hướng đến giá trị gia tăng cao

Theo ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp – Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Việt Nam nằm ở khu vực phục hồi kinh tế tích cực trong năm 2022 cũng như nằm trong đà phục hồi của mạng sản xuất khu vực châu Á sẽ góp phần quan trọng để tăng tốc thu hút đầu tư nước ngoài.

“Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhìn thấy cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Các hiệp định sẽ mở ra không gian mới cho các hoạt động kinh tế. Hơn nữa, khi kinh tế của cả khu vực phục hồi, các nhà đầu tư nước ngoài có thể cân nhắc, ra các quyết định đầu tư để đa dạng hóa cơ sở sản xuất”, đại diện CIEM cho biết.

PGS.TS, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng: Việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tạo điều kiện cho sản xuất – kinh doanh phục hồi nhanh chóng đã mở ra các cơ hội thu hút dòng vốn FDI cho Việt Nam trong thời gian tới. “Việt Nam cần sẵn sàng về hạ tầng, môi trường đầu tư, các chính sách phù hợp với định hướng thu hút FDI chất lượng cao theo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng cần nâng cao năng lực để liên kết, tham gia chuỗi sản xuất”, ông Đinh Trọng Thịnh cho biết.

Về địa phương thu hút FDI, Hải Phòng vượt qua Long An vươn lên dẫn đầu trong năm 2021 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 5,26 tỷ USD, chiếm 16,9% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp gần 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020; tỉnh Long An xếp thứ hai với trên 3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ ba với gần 3,74 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư.